新华社开罗1月4日电 题：中东经济在逆境中寻机遇

新华社记者

2023年，中东地区多国在美联储加息、巴以冲突、乌克兰危机等不利因素影响下，饱受通胀高企、资本外流、本币贬值之苦。为应对挑战，许多国家采取加快推进经济结构转型等举措，以增强经济发展内生动力和韧性。同时，一些中东国家加快“向东看”步伐，扩大深化与中国的经贸合作，期待获得更多发展机遇与动力。

多国通胀高企本币贬值

2023年，土耳其、伊朗、埃及等多国通胀率远超正常水平，抑制通胀成为这些国家亟待解决的问题。

土耳其中央银行预测本国2023年平均通胀率为65%。高通胀使普通民众生活成本大幅攀升。土耳其经济学家伊丽丝·吉布雷说：“面对惊人的通胀，许多家庭收入不足，贫困已成为土耳其面临的主要问题。”

国际货币基金组织（IMF）此前预计，伊朗2023年平均通胀率将达到42%。

国际评级机构惠誉子公司BMI研究公司报告显示，2023年埃及平均通胀率预计为34.1%。哈卜图尔研究中心经济专家穆罕默德·沙迪表示，埃及货币埃镑暴跌和通胀飙升是埃及面临的最直接、最紧迫问题。

与通胀相伴的是货币贬值。2023年2月1日起，黎巴嫩将官方汇率调整为15000黎镑兑换1美元，当年黎镑对美元黑市汇率一度跌破60000比1。叙利亚货币叙镑自2023年年初以来贬值超过300%，目前对美元官方汇率约为12500比1。埃镑2023年跌约20%，目前官方汇率是1美元兑换30.9埃镑。

货币贬值使一些背负沉重外债的国家偿债压力陡增。新一轮巴以冲突爆发后，这些已处于经济困境的国家更是雪上加霜。分析人士认为，这将进一步提高企业和家庭借贷成本，打击消费，削弱经济增长预期。

多措并举推动经济转型

为摆脱经济困境，过去一年中东许多国家采取了寻求海湾地区富裕国家援助、稳慎推动“去美元化”、加快经济结构转型等多种举措，以增强经济发展内生动力和韧性。

沙特正在加速经济多元化转型。受国际油价波动等因素影响，沙特2023年经济增速大幅放缓，但非石油经济活动与上年相比快速增长。未来，沙特发展重心将集中在制造业、数字经济、可再生能源、旅游、物流、娱乐等产业。

阿联酋也在降低石油产业占经济的比重，着重发展数字经济、航运物流等产业。2023年上半年，阿联酋国内生产总值（GDP）增长超过3%，其中非石油产业占GDP比重已达70%以上。“阿联酋将更加依赖知识型产业，已启动数字经济战略，目标是在十年内将数字经济在GDP的占比从2022年的9.7%增至19.4%。”阿经济部长阿卜杜拉说。

埃及推出了减免税收、改善投资环境、鼓励私营部门发展等措施，支持工业发展并推动进口商品本地化生产。

伊朗、土耳其等国开始探索在国际贸易中通过双边或多边货币协议结算交易，以色列、埃及等国推进外汇储备多元化，进一步降低美元权重。

英国经济学人智库预测，主要产油国削减石油生产配额、亚洲主要市场增长相对强劲，以及贸易和投资多元化战略可能推动中东地区经济增长。

“向东看”寻求更多发展机遇

一些中东国家近年来加快“向东看”步伐，不断扩大深化与中国的经贸合作，以期增加经济抗风险能力，发掘更多发展机遇。

2023年11月，中国人民银行与沙特中央银行签署双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔。阿联酋最近也跟中国续签为期5年、规模为350亿元人民币/180亿阿联酋迪拉姆的双边本币互换协议。

中国已同20多个阿拉伯国家以及阿盟签署共建“一带一路”合作文件，许多中东国家将其发展战略与共建“一带一路”倡议对接。2024年，埃及、伊朗、沙特和阿联酋等国成为金砖国家正式成员，这些国家经济将迎来新的发展机遇。

土耳其马尔马拉大学学者巴勒什·多斯特表示，中国发展模式为发展中国家提供了重要启示。近年来中国在诸多产业领域快速发展，科技为经济发展提供了重要支持，土耳其相关企业应该加强与中国同行合作。

埃及开罗大学经济学教授瓦利德·哈尼说，中国拥有先进的数字技术、庞大的数据库和丰硕的经济发展成果，埃及可以从中国的绿色转型中汲取经验。（执笔记者：张健；参与记者：王昊、姚兵、王峰、沙达提、汪强、胡冠、苏小坡）

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