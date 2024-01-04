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英特尔宣布成立新的人工智能公司

2024年01月04日17:22 | 来源：新华网
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　　新华社旧金山1月3日电　美国英特尔公司3日宣布与一家投资公司合作，成立一个新的人工智能公司Articul8 AI（以下简称Articul8），旨在为企业客户提供生成式人工智能服务。

　　英特尔在其官网发布声明介绍，该公司与全球投资公司“数字桥”合作，成立新的人工智能公司Articul8。新公司是一家独立公司，将为企业客户提供全堆栈、垂直优化和安全的生成式人工智能软件平台。

　　英特尔公司说，这家新的人工智能公司是在英特尔开发的知识产权和技术基础上建立的，其首席执行官将由英特尔负责数据中心和人工智能部门的前高管阿伦·苏布拉马尼扬担任。

　　英特尔公司首席执行官帕特·格尔辛格在声明中表示，凭借深厚的人工智能和高性能计算专业知识以及企业级的生成式人工智能部署，Articul8公司完全有能力为英特尔以及更广泛的客户和合作伙伴提供切实的商业成果。“随着英特尔在各地加速人工智能发展，我们期待着与Articul8的持续合作。”

　　生成式人工智能，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。2023年以来，以ChatGPT聊天机器人程序为代表的生成式人工智能引发全球关注。各个科技巨头竞相加入大模型工具竞争赛道。比如，2023年2月，微软公司宣布向OpenAI公司投资130亿美元，并将GPT模型集成到其“必应”搜索引擎中；“元”公司发布大型语言模型LLaMA；谷歌公司于2023年12月推出生成式人工智能模型“双子座”。

　　投资成立Articul8公司的“数字桥”公司首席执行官马克·甘济表示，生成式人工智能是推动数字基础设施建设的关键力量，当前每个全球性公司都面临着将生成式人工智能集成到工作流程中的挑战。

　　不过，过去一年，美国人工智能爆发式发展，引发的伦理、监管等风险和担忧也愈加凸显。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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