新华网悉尼1月4日电（记者张淑惠）基里巴斯首都塔拉瓦消息：“我想对中国医疗队抢救我的生命表示衷心的感谢，在我心脏停止跳动的2024年1月1日晚上，他们救了我的命，再次感谢中国医疗队。”当地时间3日上午，24岁的基里巴斯姑娘玛丽激动地在纸上用基里巴斯语写下这段话，表达对第3批援基里巴斯中国医疗队的感恩之情。

当地时间1日，在首都塔拉瓦参加新年晚会活动的玛丽在和同伴们跳舞时突发晕厥，神志不清。当时正在晚会现场的第3批援基里巴斯中国医疗队发现情况后，全体队员第一时间飞速跑到她身边进行检查。经检查后，医疗队分析认为，由于气温过高加上持续高强度跳舞，导致玛丽中暑大量出汗而诱发休克及心脏骤停。

1月1日，第3批援基里巴斯中国医疗队抢救现场。（第3批援基里巴斯中国医疗队供图）

时间就是生命，危急关头，中国医疗队果断进行了抢救。经过医疗队全体通力合作，玛丽在几分钟后恢复了心跳。这是一场“生死时速”的抢救，清醒过来后的玛丽及其家属不停地向中国医疗队表示诚挚的感谢。

为进一步了解玛丽的恢复情况，中国医疗队3日上午驱车1个多小时来到玛丽家中，为其进行了详细的查体，并赠送了所需的药物。

据了解，第3批援基里巴斯中国医疗队5名队员于2023年12月9日到达基里巴斯，并将在该国执行为期一年的援外医疗任务。

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