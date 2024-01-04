新华社墨西哥城1月3日电（记者吴昊 实习生相艺）中国中车为墨西哥首都墨西哥城研制的轻轨列车3日投入商业运营，这是中国制造的轻轨列车首次服务墨西哥城公共交通系统。

当天上午，活动仪式在墨西哥城南部轻轨维修站举行。据中车墨西哥子公司MEXIRRC董事长高风介绍，这批列车共9列，最高运行时速80公里。

据介绍，运营线路全长13.04公里，列车采用中国中车完全知识产权的铰接式转向架，设有电制动系统、空气制动系统、磁轨制动系统三重“保险”，适用于上述线路复杂曲折路况；应用创新模块化设计，可根据客流密度自动编组。

墨西哥城市长马蒂·巴特雷斯在致辞中说，这些中国制造列车将主要服务首都南部每天往返市区通勤的中低收入家庭，将为当地乘客提供更舒适和现代化的通勤服务。

中国驻墨西哥使馆临时代办王惠君表示，中国企业向墨方分享最新公共交通技术，提供优质的智慧交通解决方案，助力首都墨西哥城绿色出行。相信中墨双方将继续加强合作，共创更美好未来。

目前，中车株机公司已为墨西哥蒙特雷1、2、3号线、墨西哥城地铁1号线、墨西哥城STE轻轨线、瓜达拉哈拉4号线研制轨道交通装备。

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