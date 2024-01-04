新华社华盛顿1月3日电（记者熊茂伶 黄恒）美国前总统特朗普3日就科罗拉多州最高法院取消其2024年美国总统选举党内初选资格的裁决向联邦最高法院提出上诉。

特朗普在民调上大幅领先于其他共和党总统竞选人。特朗普的律师团队表示，科罗拉多州这一裁决标志着美国历史上首次出现司法机构阻止选民投票给主要政党党内领先的总统竞选人的情况。律师团队说，这份申诉书中提出的问题非常重要，迫切需要联邦最高法院迅速解决。

2023年12月19日，科罗拉多州最高法院作出裁决，因牵涉2021年1月6日“国会山骚乱”，根据美国宪法第十四修正案第三款，特朗普在该州不具备2024年美国总统选举党内初选资格。共和党科罗拉多州中央委员会已于2023年12月27日向联邦最高法院递交申请，对这一裁决提出上诉。

美国多州都曾出现援引这一极少使用的宪法条款挑战特朗普2024年总统竞选资格的情况，科罗拉多州最高法院的裁决是首个支持控方的案例。

上周，美国缅因州州务卿、民主党人申娜·贝洛斯宣布特朗普不具备在该州参加2024年总统选举党内初选资格。特朗普日前已向该州法院提出上诉，并也可能最终上诉到联邦最高法院。

《纽约时报》报道认为，特朗普就科罗拉多州的裁决提出的上诉增加了联邦最高法院采取行动的压力。特朗普的参选资格面临诸多挑战，随着初选临近，需要在全国范围内解决这个问题。

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