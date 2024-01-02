人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本降低海啸预警级别

2024年01月02日03:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京1月2日电（记者姜俏梅 郭丹）日本气象厅2日凌晨将日本海沿岸大范围地区发布的“海啸警报”降级为“海啸提醒”，呼吁沿岸居民继续保持警惕。

　　日本石川县能登半岛1日下午发生7.6级地震，日本气象厅预测地震将引发浪高5米大海啸，并迅速对能登地区发布“大海啸警报”，这是该厅自2011年“3·11”日本大地震以来首次发布“大海啸警报”。地震发生10分钟后，石川县轮岛港观测到浪高超过1.2米的海啸，随后日本列岛北至北海道、南至九州岛的大范围地区先后观测到浪高不等的海啸。

　　当地时间1日20时30分，日本气象厅将面向能登地区的“大海啸警报”降级为“海啸警报”。2日凌晨1时15分，气象厅将面向日本北陆地区以及山形县、新潟县和兵库县北部地区发布的“海啸警报”降级为“海啸提醒”，日本海沿岸其他地区依旧保持“海啸提醒”。气象厅同时呼吁“海啸提醒”发布区域居民远离海岸和河流入海口。

　　日本气象厅根据地震规模和位置推测沿岸海啸浪高并发布预警，根据海啸规模分为“大海啸警报”“海啸警报”和“海啸提醒”，其中预测最大浪高超过3米时可发布“大海啸警报”。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部