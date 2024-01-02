新华社东京1月2日电（记者姜俏梅 郭丹）日本气象厅2日凌晨将日本海沿岸大范围地区发布的“海啸警报”降级为“海啸提醒”，呼吁沿岸居民继续保持警惕。

日本石川县能登半岛1日下午发生7.6级地震，日本气象厅预测地震将引发浪高5米大海啸，并迅速对能登地区发布“大海啸警报”，这是该厅自2011年“3·11”日本大地震以来首次发布“大海啸警报”。地震发生10分钟后，石川县轮岛港观测到浪高超过1.2米的海啸，随后日本列岛北至北海道、南至九州岛的大范围地区先后观测到浪高不等的海啸。

当地时间1日20时30分，日本气象厅将面向能登地区的“大海啸警报”降级为“海啸警报”。2日凌晨1时15分，气象厅将面向日本北陆地区以及山形县、新潟县和兵库县北部地区发布的“海啸警报”降级为“海啸提醒”，日本海沿岸其他地区依旧保持“海啸提醒”。气象厅同时呼吁“海啸提醒”发布区域居民远离海岸和河流入海口。

日本气象厅根据地震规模和位置推测沿岸海啸浪高并发布预警，根据海啸规模分为“大海啸警报”“海啸警报”和“海啸提醒”，其中预测最大浪高超过3米时可发布“大海啸警报”。

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