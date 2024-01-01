新华社北京1月1日电（记者任沁沁）国家移民管理局1月1日统计，自2023年12月1日中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等6国持普通护照人员试行单方面免签政策实施以来，截至2023年12月31日，上述6国来华人员共计21.4万人次，较11月份环比上升28.5%，其中持普通护照免签入境共计11.8万人次，占同期6国入境总人次的55.1%。

记者从国家移民管理局获悉，从入境事由来看，持普通护照免签入境人员中来华观光休闲和从事商务活动人员共计9.1万人次，占比77.3%。

伴随该项政策，南宁口岸迎来了大批入境游客。南宁边检站数据显示，截至2023年12月31日共验放外国人入境旅游团121个，近2800人次，最多一天有6个旅游团同时出入境。

12月2日，来自吉隆坡的航班AK168平稳落地，首批享受该政策的54名马来西亚籍旅客陆续步入南宁吴圩国际机场口岸边检大厅。旅客们纷纷表示，入境手续更加便捷了，以后将常来中国，畅享美景美食。

截至12月31日，入境免签政策实施一个月来，北京口岸共有12000余人次相关国家人员通过免签入境中国。

2023年12月24日13时20分许，罗马至北京的航班安全落地北京首都机场三号航站楼。近270名旅客陆续抵达入境大厅，在执勤移民管理警察引导下，有序排队候检。

来北京进行商务活动的意大利籍旅客托马斯，是本架次航班的常客。免签政策对他和同事们是极大利好，他说：“我们不必每次提前一个月办理中国签证了，省时省力省钱。”

第一时间预定中国机票的德国旅客马克西姆说：“伴随更加便利的入境政策，中国一定能吸引更多全球游客。”

国家移民管理局相关负责人介绍，为确保免签入境政策顺利实施，进一步促进中外人员往来和合作交流，国家移民管理局部署全国边检机关在各口岸现场备足执勤警力、开足查验通道，确保口岸通关高效顺畅，同时指导各地公安机关出入境管理部门依法依规为免签入境人员提供停居留便利。下一步，国家移民管理局将进一步优化出入境管理服务政策措施，协同有关部门，进一步便利外国人来华经商、学习、旅游、工作、生活。

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