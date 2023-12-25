新华社北京12月25日电（记者成欣）今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念十周年，外交部发言人毛宁25日在例行记者会上说，构建人类命运共同体理念回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，找到了解决全球性问题的基本路径。

毛宁表示，十年前，面对深刻的世界之变、时代之变、历史之变，习近平主席创造性地提出了构建人类命运共同体这一重大理念。十年来，构建人类命运共同体从理念转化为行动，为维护世界和平提供了有力保障，为促进全球发展注入了强劲动力，为应对全球性挑战汇聚起强大合力，得到国际社会热烈响应。

“人类命运共同体连续七年写入联大决议，多次写入上合组织、金砖国家等多边机制决议或宣言，构建人类卫生健康共同体、网络空间命运共同体、人与自然生命共同体等一系列重大倡议应运而生，带动多个领域的全球治理取得重要进展。”她介绍。

毛宁说，构建人类命运共同体理念以和平发展超越冲突对抗，以共同安全取代绝对安全，以互利共赢摒弃零和博弈，以交流互鉴防止文明冲突，以绿色发展呵护地球家园，回应了各国人民求和平、谋发展、促合作的普遍诉求，找到了解决全球性问题的基本路径。

她表示，在构建人类命运共同体理念的引领下，中国提出并推动落实高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大倡议，愿同国际社会一道建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，创造人类更加美好的未来。

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