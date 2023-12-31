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联合国秘书长高度赞赏马里稳定团

2023年12月31日16:26 | 来源：新华网
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新华社联合国12月30日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯30日通过发言人发表声明，高度赞赏联合国马里多层面综合稳定团（马里稳定团）所作出的贡献，强调联合国将继续致力于同马里人民和过渡政府开展合作，以恢复该国的宪政秩序，并促进和平与安全，以及可持续发展。

古特雷斯说，根据安理会第2690号决议的要求，马里稳定团已在12月31日前完成了撤离。10年来，马里稳定团在保护平民、支持马里和平进程、提供过渡期支持、恢复国家权威以及发放和平“红利”等方面发挥了“重大作用”。

古特雷斯表示，从2024年1月1日开始，马里稳定团将进入到“清理结束”阶段。联合国系统将与联合国西非与萨赫勒办事处（西萨办）进行协作，继续支持马里落实2030年可持续发展议程。

2012年马里发生政变，2013年联合国安理会成立了马里稳定团。过去10年来，马里稳定团肩负着联合国最具挑战性的维和任务。应马里军政府的要求，安理会于今年6月终止了特派团的授权任务。为了这项和平事业，共有311名马里稳定团人员牺牲，另有700多人受伤。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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