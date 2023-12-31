新华社北京12月31日电 题：继往开来，推动中美关系“再出发”

新华社记者温馨

2024年1月1日是中美建交45周年纪念日。45年来，中美关系走过风风雨雨，总体保持稳定发展势头。在世界经历百年未有之大变局的当下，中美关系何去何从，举世关注。

一个多月前，习近平主席在同美国总统拜登举行旧金山会晤时谈及中美面临的两种选择：一种是加强团结合作，携手应对全球性挑战，促进世界安全和繁荣；另一种是抱持零和思维，挑动阵营对立，让世界走向动荡和分裂。

中美关系是当今世界最重要的双边关系。两种选择代表着两个方向，不仅事关两国人民利益，也将决定人类前途和地球未来。站在两国建交45周年的历史节点，中美双方应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，相向而行、继往开来，推动中美关系“再出发”。

继往开来“再出发”，要以相互尊重作为中美交往互动的基本前提。每个国家都有自己独特的历史文化，都有最为关切、不能放弃的核心利益，也都有权选择适合自己国情的社会制度和发展道路。中美两国之所以能够打破坚冰建立外交关系，最根本的一条就是双方都坚持了相互尊重、求同存异的原则，搁置了彼此意识形态的差异。45年后的今天，中美在很多方面仍然不同，但并不妨碍双方求同存异发展双边关系。双方没有必要也不可能改变对方，而是应该尊重彼此社会制度和发展道路、尊重对方核心利益和重大关切、尊重各自发展权利。

继往开来“再出发”，要以和平共处作为中美必须坚守的底线原则。历史一再证明，中美合则两利，斗则俱伤。一味以大国竞争定义两国关系，以你输我赢作为政策目标，只会导致中美关系持续高度紧张，最终将损害中美两国和世界各国利益。中美过去和现在都有分歧，将来还会有分歧，关键要以建设性方式管控好分歧。竞争要有边界，应基于公平公认的国际规则，应是良性、健康的竞争，而非零和博弈、赢者通吃，更非没有底线、没有下限地遏制打压对方，搞恶性竞争甚至恶意对抗。

继往开来“再出发”，要以合作共赢作为中美关系发展的目标方向。宽广地球，容得下中美共同发展繁荣。长期以来，中美两国通过优势互补、互利合作，形成相互融合的利益共同体。中国的快速发展得益于同世界各国包括美国的开放合作，中国的不断成长也反过来为美国等提供了持续增长的动力和巨大的市场空间。中美双方从合作中都获得了巨大收益，不存在谁吃亏、谁占谁便宜的问题。历史发展到今天，中美互利合作的动力依然强劲，民间交往的基础依然深厚，两国合作共赢不仅可能，也是必须。

相互尊重、和平共处、合作共赢，这是从中美关系发展历程中提炼出的经验，也是历史上大国冲突带来的启示，同样应该成为中美共同努力的方向。

正如习近平主席所指出的，中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。世界的未来需要中美合作。作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美要好好打交道，从历史中汲取智慧与力量，推动中美关系实现稳定、健康、可持续发展。

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