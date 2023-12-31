人民网迪拜12月30日电 （记者张志文）日前，中国石化集团国际石油工程有限公司科威特分公司SINOPEC-16队在科威特北部油区顺利开钻。中石化国工是唯一获得科威特石油公司（KOC）深井钻井资质的中资企业，此次开钻意味着中资企业首次成功闯入科威特深井钻井市场。

12月25日，中石化国工科威特分公司SINOPEC-16队在科威特北部油区顺利开钻。中石化供图

2023年1月12日，中石化国工科威特分公司与KOC签订1部3000马力深井钻机5+1年服务合同，启动周期为12个月。为了确保钻机按期启动，分公司成立钻机启动领导小组，倒排启动计划，把控时间节点，紧盯设备新造进度，协调物流清关，精选井队人才骨干，加快人员签证办理，统筹人员培训取证，积极推动井场建设，全力推进项目启动工作。为了确保钻机的顺利生产，今年4月，分公司总经理带领钻机启动团队赴钻机厂家调研、督促，指定设备专家长驻厂家督造。在分公司统一管理和组织协调下，战胜进口设备制造周期长、搬迁资源紧张、甲方验收标准高等诸多挑战，实现了钻机的提前启动。

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