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驻蒙古国大使沈敏娟向蒙古国人民致2024新年贺辞

2023年12月31日15:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托12月31日电 （记者霍文）12月31日，中国驻蒙古国大使沈敏娟通过媒体向蒙古国人民致2024新年贺辞，全文如下：

2023年12月21日，沈敏娟大使在中国驻蒙古国大使馆。人民网记者 霍文摄

2023年12月21日，沈敏娟大使在中国驻蒙古国大使馆。人民网记者 霍文摄

很高兴迎来我在蒙古国的第一个元旦。今天也是我到蒙古国整整100天。

这100天，是我人生中从未有过的全新体验。我作为中国派驻蒙古国的首任女大使，来到了这个从未来过的热情美丽的国度。

这100天，我见证了两国元首、总理的重要会晤，共同谱写“一带一路”新的合作蓝图；见证了两国贸易近40%的快速增长，今年将创下近170亿美元的历史新高；见证了两国人民疫后急切双向奔赴，以人来人往续写“羊来茶往”的佳话。

这100天，我也结识了蒙方各界朋友，收获了满满的支持、鼓励和祝福。蒙古国女士的聪慧干练、男士的豪放直率，都让我倍感温暖舒适。

2024年是蒙古国大选年，也是中蒙建交75周年，我愿同蒙方朋友一道，见证蒙古国取得新发展，书写中蒙关系新的历史篇章。

窗外的严冬挡不住内心的热忱，衷心祝大家新年快乐，万事如意！

(责编：艾雯、刘慧)

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