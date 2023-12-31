人民网 崔译戈

回首2023年，全球极端天气和自然灾害频发，气候变化成为各国关注的焦点。联合国秘书长古特雷斯警示：“全球变暖的时代已经结束，全球沸腾的时代已经到来。”《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）吸引世界目光。

作为发展中国家、“全球南方”的一员，中国与其他发展中国家同舟共济，坚定维护发展中国家共同利益，有效推动应对气候变化南南合作，为共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系贡献力量。

全球携手应对气候变化刻不容缓

2015年联合国气候变化大会达成的《巴黎协定》提出，各方将加强应对全球气候变化威胁，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

当前，全球变暖形势严峻，各国共同实现上述目标更加紧迫。世界气象组织发布的报告显示，截至10月底，2023年全球平均气温较工业化前（1850年至1900年）的基线高出约1.4摄氏度。据联合国政府间气候变化专门委员会第六次评估报告，基于各方提交的国家自主贡献所预示的2030年全球温室气体排放量，到21世纪末，全球升温幅度可能超过1.5摄氏度。

11月30日至12月13日，COP28在阿联酋举行，大会取得重要进展，达成“阿联酋共识”，宣布正式成立损失与损害基金，完成《巴黎协定》下首次全球盘点，达成全球适应目标框架、公正转型路径工作方案，对全球气候治理进程具有重要阶段性意义。《联合国气候变化框架公约》执行秘书西蒙·斯蒂尔指出，《巴黎协定》全球盘点表明，全球气候行动“仍不够快”，国际社会必须全面落实《巴黎协定》，所有政府和企业都需要及时将承诺转化为实际行动。

发展中国家所需支持存在缺口

发展中国家是气候变化最大的受害者，且应对气候变化能力相对较弱，得到的资金、技术和能力建设支持不足。发达国家对气候变化负有历史责任、法律义务和道义责任。2009年哥本哈根气候变化大会上，发达国家承诺每年向发展中国家提供1000亿美元的气候融资，这一承诺在巴黎协定中再次得到确认，遗憾的是仍未取得实质性进展。

12月29日，中国社会科学院—中国气象局气候变化经济学模拟联合实验室与社会科学文献出版社联合发布《应对气候变化报告（2023）：积极稳妥推进碳达峰碳中和》（以下简称“气候变化绿皮书”）。气候变化绿皮书显示，碳中和进程中，清洁能源技术创新及发展正在成为全球技术竞争和博弈的焦点。

研究发现，在碳中和目标约束下，电力、公路运输、钢铁、氢能和农业五大行业的能源转型将会加速，清洁能源技术创新和资金投入力度急需加大。五大行业的能源转型，可能会形成新的绿色贸易壁垒，对广大发展中国家的经济发展造成巨大压力。

中国务实推动气候变化南南合作

中国是推进全球气候治理的行动派。中国提前超额完成2020年气候行动目标，在世界范围内率先实现土地退化“零增长”，2000年以来全球新增绿化面积中约四分之一来自中国，并建成了世界最大的清洁发电体系，水电、风电、太阳能发电装机容量均居世界第一。

深化气候领域双多边合作机制，推动多双边气候变化谈判，共同打造绿色丝绸之路……多年来，中国尽己所能支持发展中国家特别是最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家应对气候变化挑战，以自身应对气候变化的经验成效，为开展气候变化南南合作贡献中国智慧。

在COP28上，多国同意2030年前将全球可再生能源发电装机容量增加两倍。9月4日，中国生态环境部部长黄润秋在出席首届非洲气候峰会期间宣布，中国将开发实施应对气候变化的南南合作“非洲光带”项目。该项目是中国落实《中非应对气候变化合作宣言》的行动之一，将利用中国光伏产业优势，通过采取“物资援助+交流对话+联合研究+能力建设”的方式，帮助解决非洲地区贫困家庭用电照明问题。

“非洲光带”项目是中国与其他发展中国家在可持续发展领域开展的众多合作项目之一。巴基斯坦卡洛特水电站、南非德阿风电项目、阿联酋艾尔达芙拉光伏电站、哈萨克斯坦札纳塔斯风电项目、阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站项目，黑山莫祖拉风电项目……中国企业承建的可再生能源项目遍布全球。据中国外交部数据，当前，全球50%的风电和80%的光伏设备来自中国。

生态环境部发布的《中国应对气候变化的政策与行动2023年度报告》显示，中国积极参与应对气候变化全球治理，应对气候变化南南合作取得积极进展。截至2023年9月，我国已与40个发展中国家签署48份气候变化南南合作谅解备忘录，累计合作建设4个低碳示范区，开展75个减缓和适应气候变化项目，举办52期能力建设培训班，为120多个发展中国家培训2300余名气候变化领域的官员和技术人员。

中国为《巴黎协定》的达成、签署、生效和实施作出了历史性贡献。为促成COP28取得成功，今年以来，中国与包括COP28主席国阿联酋在内的各方保持密切沟通，与各方积极磋商，完成《巴黎协定》生效后的首次全球盘点。

未来，中方将继续坚定不移走人与自然和谐共生的中国式现代化道路，继续支持深入开展气候变化南南合作，积极推动《巴黎协定》全面有效实施，共建清洁美丽世界。

(责编：崔译戈、刘慧)