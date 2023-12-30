双方要不折不扣落实中美元首旧金山会晤达成的共识，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，推动两国关系健康、稳定、可持续发展

1978年12月，中美同时发表建交公报，宣布自1979年1月1日起互相承认并建立外交关系。再过两天，中美将迎来建交45周年纪念日。在这个承前启后的重要时间节点，端起历史的望远镜，从中美关系几十年风雨历程中寻找启示和指引，对于改善和发展中美关系具有重要意义。

上世纪70年代，中美两国领导人从两国和两国人民的根本利益出发，以长远的战略眼光、非凡的政治智慧，一举打破导致中美两国相互隔绝的坚冰，随后又经过不懈努力，实现了中美关系正常化，掀开了两国关系发展新的历史篇章。几十年来，中美关系历经风雨，取得了历史性发展，为两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定、繁荣作出了重要贡献。历史充分证明，中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。合则两利，斗则俱伤，这是中美打交道一条颠扑不破的真理。

相互尊重、和平共处、合作共赢，这既是从半个世纪来中美关系发展提炼的重要经验，也是历史上大国冲突对抗带来的深刻启示，应该成为中美双方共同努力的方向。一个多月前，习近平主席同拜登总统在旧金山举行历史性会晤，探讨新时期中美正确相处之道，开辟面向未来的“旧金山愿景”。习近平主席高屋建瓴地指出，中美要共同树立正确认知，共同有效管控分歧，共同推进互利合作，共同承担大国责任，共同促进人文交流。这“五个共同”为中美关系稳定发展浇筑起五根支柱。中美元首旧金山会晤巩固了中美关系止跌企稳势头，为变乱交织的世界注入了难得的确定性稳定性，受到两国和国际社会普遍欢迎。

近年来，中美关系遭遇严重困难，根源在于美方一些人看待中国、看待中美关系时存在严重认知错误。中美是历史文化、社会制度、发展道路不同的两个大国，出现分歧很正常，但不能让分歧成为横亘在两国之间的鸿沟，而是要想办法架起相向而行的桥梁。双方要了解彼此的原则底线，不折腾、不挑事、不越界，多沟通、多对话、多商量，冷静处理分歧和意外。

合作共赢是时代发展的潮流，也是中美关系应该有的底色。中方始终认为，中美共同利益远远大于分歧，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。中美经贸关系是两国关系的重要组成部分，为两国人民带来了许多实实在在的福祉。建交45年来，中美两国之间发展起7600亿美元双边贸易和累计2600多亿美元双向投资。中美在诸多领域存在广泛共同利益，应该共同把合作的清单拉得更长，把合作的蛋糕做得更大。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。习近平主席在美国旧金山出席美国友好团体联合举行的欢迎宴会并发表重要演讲，深情讲述与美国民众交往的友好故事，强调中美关系的根基是由人民浇筑的、大门是由人民打开的、故事是由人民书写的、未来是由人民创造的，引发两国民众强烈共鸣。中美两国人民的交往源远流长，中美关系发展有着强大的民意基础。正是中美人民的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。中美双方应为人民交往搭建更多桥梁，铺设更多道路，促进民心相通，共同续写新时代中美人民友好的故事。

中美关系是当今世界最重要的双边关系，中美能否携手合作、共迎挑战，事关两国人民利益，影响人类前途命运。双方要不折不扣落实中美元首旧金山会晤达成的共识，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，推动两国关系健康、稳定、可持续发展。这是符合两国人民根本利益和国际社会普遍期待的正确选择。

《 人民日报 》（ 2023年12月30日 05 版）

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