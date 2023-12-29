新华社贝尔格莱德12月28日电（记者石中玉）塞尔维亚邮政局28日在贝尔格莱德中国文化中心发行两套中国主题邮票，纪念“一带一路”倡议提出十周年，同时展示中国的文化与自然遗产。

本次发行的两套邮票分别以“塞尔维亚-中国:‘一带一路’倡议十周年”和“中国世界文化与自然双重遗产”为主题。塞尔维亚邮政局集邮部门主管索夫罗尼耶维奇当天把邮票赠给中国驻塞尔维亚大使馆和贝尔格莱德中国文化中心。

“我们希望在邮票上描绘中国最美的一面。”索夫罗尼耶维奇在邮票发行仪式上说，此次邮票的发行意义重大，希望以此展现塞尔维亚与中国的友谊并促进两国文化交流。

中国驻塞尔维亚大使馆临时代办张喆在致辞中说，塞尔维亚邮政局此次发行的两套中国主题邮票是中塞关系进入全方位、高水平发展新阶段的重要体现，彰显了两国在各领域务实合作的丰硕成果。随着两国文化和旅游合作持续升温、人文交流不断深入，通过向塞尔维亚民众传播中国文化、推介美丽中国，将进一步拉紧两国民心相通的纽带。

“塞尔维亚-中国:‘一带一路’倡议十周年”主题邮票共两枚，分别以贝尔格莱德中国文化中心大厦和塞尔维亚铜矿冶炼工人为蓝本进行设计，首日封和版票图案分别展示了塞尔维亚卡莱梅格丹城堡以及中国的长城和西安钟楼。“中国世界文化与自然双重遗产”主题邮票展现了中国4处世界文化与自然双重遗产地的风景，包括泰山大观峰、峨眉山-乐山大佛、武夷山玉女峰、黄山迎客松。

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