本报记者 时元皓

智利马乌莱大区库里科省的一处车厘子种植庄园里，一棵棵树上挂着饱满剔透的红色果实。12月是智利车厘子收获最为集中的月份。近年来，产自智利的车厘子以及西梅、葡萄、梨等水果在中国市场越来越受欢迎。中国与智利不断扩大水果贸易合作，惠及两国民众。

通关加快，中国民众可在第一时间“尝鲜”

“员工们正在分拣车厘子，其中大部分都将运往中国。”在库里科省罗梅拉尔市的一家车厘子包装厂，智利姑娘丁雁鸣向记者介绍着车厘子的分拣及包装流程。她是跨国水果贸易公司“谷鲜”在智利的出口销售经理，主要负责采购南美地区水果并出口到世界各地。

传送带上，一颗颗红色果实正按照既定步骤进行清洗、分拣、分级，直到装袋、装箱。员工们在一旁辅助操作，还有专人盯着电脑屏幕，可以及时发现并筛选出坏果。

丁雁鸣介绍，车厘子在采摘后的几小时内就需要经过水预冷处理，以延长保鲜周期，之后再通过步步筛选，才能被装箱出口，通过空运或海运抵达世界各地。“也正是因为这些严苛的步骤，智利出口的车厘子才能成为高品质水果。”

“今冬首批智利车厘子抵达青岛”“智利车厘子乘坐包机抵达合肥”“南美车厘子包机来郑州”……最近，中国不少地方的水果市场都在迎接今冬以来的首批智利进口车厘子。一些地方的海关部门还为车厘子开通“绿色通道”，保证通关高效顺畅。

智利驻华大使馆农业参赞勒菲弗尔日前表示，在双方共同努力下，智利车厘子在中国的入境点越来越多，通过加强与中国卫生检疫部门、海关等合作以简化检疫、清关程序等，智利水果正以更快速度到达中国各地，“更多中国民众可以在第一时间‘尝鲜’”。

11月底，智利主要港口圣安东尼奥港的一处码头，2023/2024年度的“智利车厘子出口季”活动启动，首艘“车厘子快线”起航前往中国。丁雁鸣表示，通常情况下智利到中国的海运时间约为30天，而“车厘子快线”只需22天。随着车厘子运输量快速增长，运输价格也将下降。

“中国是智利车厘子最重要的市场之一。”智利水果出口商协会主席马兰比奥表示，预计本季85%以上车厘子都将出口到中国，“中国市场为智利车厘子产业注入重要信心”。

市场增长，智利农户过上更殷实的生活

“中国是智利车厘子的主要出口目的地。”智利车厘子委员会经理索莱尔表示，过去7年智利车厘子对华出口量年均增长约29%。智利车厘子委员会致力于向中国市场提供优质产品，满足中国消费者需求，“中国市场具有巨大增长潜力，我们将继续对这一市场进行考察和开发。”

智利车厘子大批上市的季节，正值北半球的冬季。元旦、春节等节假日成为车厘子在中国热销的契机。“红色的车厘子颜色喜庆，是走亲访友表达美好祝愿的佳品。”勒菲弗尔认为，智利车厘子带给中国消费者更多选择，中国市场的快速增长也惠及众多智利农户。智利驻华大使乌尔塔多表示，得益于中国市场，智利很多地方的农户过上了更加殷实的生活。不少农户纷纷扩大车厘子种植面积，促进了当地农业发展。

随着新种植区的投产，智利车厘子产量还将持续增长。根据智利农业研究和政策办公室的数据，智利车厘子种植面积已经从2000年的3241公顷快速增长到2022年的61559公顷。

今年以来，马兰比奥已经走访了中国多个城市，他希望明年对华业务能继续扩大。“智利已是中国温带水果的主要供应国之一。”马兰比奥表示，智利出口的车厘子、葡萄、蓝莓、猕猴桃、柑橘等水果符合中国消费者对水果品相、香甜度、新鲜度等的需求。“我们充分感受到中国消费者对智利水果的热情。智利水果出口商协会有信心继续开拓在中国各地的业务。”

合作深化，更多智利农产品将进入中国市场

今年10月，中国多个城市举办“智利周”活动。智利出口促进总局率领企业代表团参加了近40场活动，这些企业来自葡萄酒、肉类、干果、冷冻水果、海鲜、坚果、蜂蜜等多个行业，覆盖了多数智利出口到中国的农产品。

“不仅是车厘子，智利新鲜西梅及西梅干对中国市场的出口也在快速增长。”智利西梅协会执行董事阿库尼亚表示，中国是智利新鲜西梅及西梅干最大的消费市场。今年前6个月，智利西梅干对中国的出口总量超过5800吨，较去年同期增长270%。

今年10月，中国海关总署发布《关于进口智利鲜食核果植物检疫要求的公告》。12月，海关总署更新了水果准入名单，智利油桃、桃、杏、李等鲜食核果正式获准进口。“这对我们相关地区的生产商来说是重要利好消息。”智利农业部长巴伦苏埃拉表示，鉴于中国市场对鲜食核果的巨大需求量，智利的主要桃、杏产区等将直接受益于相关市场准入，主要种植产区将因此获得更大发展。智利水果出口商协会总经理卡纳拉—埃切维里亚表示：“这体现了两国不断拉紧的贸易纽带和深厚的友谊。”

智利驻华大使馆商务参赞科尔特斯对记者表示，近年来智利对华农产品出口额快速增长，2022年就有超过53亿美元的智利农副产品出口到中国，葡萄酒、车厘子等增长尤为显著。“随着更多相关合作协议的签署，未来将有更多智利农产品进入中国市场。”

智利总统博里奇今年10月对中国进行国事访问期间，中智双方签署并达成一系列协议和谅解备忘录。双方同意进一步深化农业合作，挖掘中智和智中示范农场合作潜力，推进其改进与建设进程。分析人士认为，中国与智利在农业领域的合作将愈加密切。

智利国家农业协会主席沃克高度肯定示范农场为两国加强农业交流合作发挥的重要作用，表示智方正在推进相关规划建设，希望引进更多中国技术。

(责编：于洋、徐祥丽)