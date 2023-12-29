新华社加拉加斯12月28日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗28日宣布，该国将在东部加勒比沿海举行军事演习，以回应英国皇家海军“特伦特”号巡逻舰访问圭亚那。

马杜罗当天在国家电视台的讲话中表示，英国军舰进入圭亚那附近海域是对委内瑞拉与圭亚那日前达成的部分和平协议的破坏，委内瑞拉将举行军事演习捍卫国家主权与和平，并将采取国际法范围内的一切行动作为回应。他说，委方相信通过对话和外交渠道可以维持地区和平，坚决反对任何国家从军事上威胁委内瑞拉。

英国国防部日前发表声明称，“特伦特”号巡逻舰将于本月底访问圭亚那，这是其大西洋巡逻任务的一部分。

近一段时间以来，委内瑞拉与圭亚那之间关于石油资源丰富的埃塞奎博地区的争端加剧，两国边境地区形势紧张，美国南方司令部与圭军方在领土争端地区进行了军事演习。拉美多个地区组织和国家都已表态主张通过对话解决两国领土争端。为此，拉共体轮值主席国圣文森特和格林纳丁斯总理冈萨维斯本月9日分别致电马杜罗和圭亚那总统阿里，邀请两国元首在国际斡旋下就领土争端问题进行直接对话，受到两国政府欢迎。

14日，马杜罗与阿里在圣文森特和格林纳丁斯举行会晤并达成部分和平协议，内容包括：双方同意不在任何情况下威胁和使用武力；双方同意任何争端都应依据国际法和1966年签署的日内瓦协议来解决；双方同意寻找和平共存以及促进地区团结的途径；双方同意继续展开高层对话，下一次对话将在巴西举行；双方同意避免发生任何让争端地区紧张局势升级的事件，如有发生双方承诺将第一时间互相沟通，并在拉共体、加勒比共同体及巴西的参与下解决争端。

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