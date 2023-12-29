新华社巴格达12月28日电（记者段敏夫 李军）伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼28日在记者会上表示，伊拉克政府正努力推动结束国际联盟在该国的存在。

12月28日，伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼（右）与西班牙首相桑切斯在伊拉克首都巴格达举行共同记者会。新华社发（伊拉克总理新闻办公室供图）

苏达尼当天在首都巴格达同来访的西班牙首相桑切斯举行共同记者会时说，双方在会谈中就国际联盟的现有地位展开了深入讨论。苏达尼对包括西班牙在内的国际联盟在支持伊拉克打击极端组织“伊斯兰国”方面发挥的积极作用表示感谢，但同时强调，鉴于伊拉克军队已具备相关能力，伊方正考虑重新协调同国际联盟的关系，努力推动结束其在伊拉克的存在。

苏达尼还说，双方在会谈中就伊西两国在安全、文化、环境、可持续发展等领域合作进行了磋商。桑切斯表示，西班牙愿同伊拉克进一步发展双边关系，同时呼吁伊拉克参与国际合作，共同应对荒漠化和气候变化问题。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

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