新华社耶路撒冷12月28日电（记者吕迎旭 王卓伦）据以色列军方和媒体28日消息，该国北部地区27日和28日多次遭到来自黎巴嫩的火箭弹和无人机袭击。黎巴嫩真主党27日宣布实施了袭击。

以色列军方28日宣布，以军当天拦截了一架来自黎巴嫩的无人机。据以色列媒体28日报道，以色列北部城市海法和阿卡当天遭到火箭弹袭击，两地响起防空警报。火箭弹被拦截，没有造成人员伤亡。

另据以媒体27日报道，以色列北部边境城市哈尼克拉角和谢莫纳当天遭到34枚火箭弹袭击。这是本轮巴以冲突爆发以来，以北部遭到的最为猛烈的袭击。以军对黎巴嫩南部进行报复性空袭。

黎巴嫩真主党27日宣布实施了火箭弹以及无人机袭击，称是“为了回应敌人一再犯罪”。

以北方司令部参谋长奥里·戈尔丁27日表示，“以北方司令部处于高度战备状态”。以紧急政府成员甘茨27日说，以色列北部边境的局势必须改变，“留给外交手段的时间已经不多”。

10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党从10月8日开始不时向以色列北部发动袭击，以军以空袭和炮击黎南部目标进行报复。

多家阿拉伯媒体28日援引黎巴嫩卫生部数据报道说，自10月8日以来黎以冲突已造成118名黎巴嫩人死亡、418人受伤。另据联合国开发计划署本月中旬报告，本轮冲突造成黎巴嫩南部地区6.4万居民流离失所。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)