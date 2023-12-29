人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列北部多次遭火箭弹和无人机袭击

2023年12月29日08:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷12月28日电（记者吕迎旭　王卓伦）据以色列军方和媒体28日消息，该国北部地区27日和28日多次遭到来自黎巴嫩的火箭弹和无人机袭击。黎巴嫩真主党27日宣布实施了袭击。

　　以色列军方28日宣布，以军当天拦截了一架来自黎巴嫩的无人机。据以色列媒体28日报道，以色列北部城市海法和阿卡当天遭到火箭弹袭击，两地响起防空警报。火箭弹被拦截，没有造成人员伤亡。

　　另据以媒体27日报道，以色列北部边境城市哈尼克拉角和谢莫纳当天遭到34枚火箭弹袭击。这是本轮巴以冲突爆发以来，以北部遭到的最为猛烈的袭击。以军对黎巴嫩南部进行报复性空袭。

　　黎巴嫩真主党27日宣布实施了火箭弹以及无人机袭击，称是“为了回应敌人一再犯罪”。

　　以北方司令部参谋长奥里·戈尔丁27日表示，“以北方司令部处于高度战备状态”。以紧急政府成员甘茨27日说，以色列北部边境的局势必须改变，“留给外交手段的时间已经不多”。

　　10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党从10月8日开始不时向以色列北部发动袭击，以军以空袭和炮击黎南部目标进行报复。

　　多家阿拉伯媒体28日援引黎巴嫩卫生部数据报道说，自10月8日以来黎以冲突已造成118名黎巴嫩人死亡、418人受伤。另据联合国开发计划署本月中旬报告，本轮冲突造成黎巴嫩南部地区6.4万居民流离失所。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部