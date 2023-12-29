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新华时评：监控中国受挫，美国急了

2023年12月29日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月28日电 题：监控中国受挫，美国急了

　　新华社记者李蓉

　　近日，美国《华尔街日报》报道称，中国政府采用有效反监控手段，导致美国相关部门对中国的监控和窃密举步维艰。美方居然毫不避讳地谈论此事，甚至声言要加大投入，不断提升监控能力。这则报道释放的信息量不小：美国监控他国是家常便饭；美国为窃取情报投入巨大且“百折不挠”；美国监控他国并非都能如愿，遭遇失利的情形越来越频繁。

　　美国是“世界最大监控帝国”的事实尽人皆知。这次《华尔街日报》报道提到的被监控国有中国和俄罗斯，之前曝出的监控对象还包括德国前总理默克尔、法国多任总统等美国盟国领导人以及联合国秘书长古特雷斯，从臆想中的竞争对手到自己的盟友，美国在监视监听方面可谓一视同仁。“棱镜”“怒角”“星风”，与一系列“电幕行动”、“蜂巢”平台、“量子”攻击系统等情报计划，共同构筑起美国的全球监控网络。

　　中国是美国重点监控的对象，这并不令人意外。《华尔街日报》的报道中提到，随着中国高新技术的发展，美国对中国的窃密、监控正遭遇前所未有的困难。这也解释了为什么近年来美方将中国一些高科技企业视为“眼中钉”，极尽打压之能事。近年来，美国制裁了一批以海康威视为代表的中国设备生产企业，编造的理由是这些企业“协助侵犯新疆人权”，然而这套鬼话骗不了任何人，其中一个重要原因，正如《华尔街日报》所揭示的，中国企业的技术进步严重阻碍了美国到处搞监控。

　　一直以来，美方凭借技术优势监控整个世界，如今至少在中国遭遇了“滑铁卢”。《华尔街日报》报道称，中国多年前捣毁了美在华间谍网络，该网络至今未能重建，和十年前相比，美国在华开展间谍行动的难度更大了。这次美国是真急了，以至于动手改革其间谍系统，削减在反恐和中东等方面的开支，以便为“经过扩大”的中国渗透项目提供经费。世界苦美久矣，美国在监控监听全球的“事业”中遭遇挫折，也是大快人心的事情。

　　今天的中国，坚定维护自己的主权、安全和发展利益，而且维护自身利益的技术手段也在不断完善强大。美方对他国的监控行为令人不齿。可以预期，任美方如何加大对监控中国的投入，中国只会更加坚定地反制霸凌、保护自身的权益。作为众多反制美方恶劣行径的措施之一，就在本月26日，中国宣布制裁长期搜集涉疆敏感信息、为美方涉疆非法制裁提供所谓“依据”的美国情报数据公司卡隆及2名相关人员。

　　正所谓失道寡助，监控全球，霸凌他国，不会给美国带来称霸世界的安全感，只会遭到越来越多国家更频繁、更强烈的抵制。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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