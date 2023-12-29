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俄外长：美国政策的不稳定和破坏性致军控领域局势恶化

2023年12月29日08:23 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月28日电（记者赵冰）俄罗斯外交部长拉夫罗夫28日接受塔斯社采访时表示，美国政策的不稳定和破坏性导致军备控制领域局势恶化。

　　拉夫罗夫认为，美国为了维持霸权地位，不断追求军事优势，渴望获得使用武力的自由，因此美方拒绝在军控领域遵守限制，在包括军控在内的各个国际进程中，拒绝采取措施确保参与方的利益平衡。

　　拉夫罗夫表示，美方不断加剧国际安全领域的紧张局势，不仅直接退出《反导条约》《中导条约》等军控领域条约，还为《欧洲常规武装力量条约》《新削减战略武器条约》等军控领域条约的落实设置不可接受的前提条件。

　　拉夫罗夫强调，俄方不会抛弃军备控制这一理念。但未来任何有关减少潜在冲突、让俄方与西方保持共存的对话，必须在平等、尊重俄罗斯基本安全利益和“全新地缘政治现实”的基础上才能实现。

　　近年来，俄美军事博弈加剧。美国陆续退出了《反导条约》《中导条约》《开放天空条约》等，俄罗斯则退出《开放天空条约》，暂停履行《新削减战略武器条约》，废止《欧洲常规武装力量条约》等。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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