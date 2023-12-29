人工智能治理攸关全人类命运，国际社会应该秉持真正的多边主义精神，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性

“在一年之内，人工智能从科幻的同义词变成了数以百万计的人使用的工具”“人工智能正在丝滑地融入我们的生活，推动行业走向未来”“随着2024年到来，改变传统边界的人工智能创新将逐渐壮大”……许多国际媒体在做年终盘点或来年展望时，都将“人工智能”列为关键词。2023年，人工智能在释放巨大应用价值和商业价值的同时，也带来了难以预知的风险和挑战。在人工智能处于飞跃发展的紧要关头，加强人工智能治理成为国际社会必须携手面对的紧迫命题。

一年来，以大语言模型为代表的人工智能技术加速发展，应用场景不断拓宽，对经济社会发展产生重要影响，为人类未来打开了新的想象空间。英国《自然》杂志近日评选年度科技人物时，将人工智能大模型纳入其中，以反映人工智能给科学研究带来的重大改变。从助力新药研发到优化金融服务，从加速软件开发到制定生产计划，人工智能应用日益广泛。麦肯锡公司发布的研究报告将2023年称为“生成式人工智能的突破之年”，1/3的受访者表示自身所在组织会在至少一项业务职能中经常使用生成式人工智能。美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默认为，人工智能产生的影响会比互联网更深远，人们将在几十年内看到广泛的创新，生产力也将随之提高。

人工智能应用加速落地的同时，带来的风险挑战也逐渐显露。韦氏词典编辑出版商美国韦氏出版公司宣布将“真实的”一词定为2023年度词，原因是人工智能技术异军突起导致人们对“真实”的需求大大上升。如何防止人工智能传播虚假信息、侵害个人权益、制造安全风险、加大技术鸿沟等，在全球范围引起空前关注。各方普遍认为，缺少有效护栏，人工智能存在被误用滥用的风险。“随着全球对人工智能的加速应用，政府和组织有必要考虑如何最好地利用这项技术造福人类和地球。”全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄表示，应共同努力建立一个可信赖的人工智能环境。

善治才能有“善智”。人工智能究竟会对人类社会发展产生何种作用，取决于国际社会能否趋利避害，开展有效治理。联合国秘书长古特雷斯指出，要带着“一种紧迫感、一种全球视野和一种学习者的心态”来应对这项技术，各国应展开协调并设定红线，争分夺秒推动人工智能造福人类。中国公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，联合国成立“人工智能高级别咨询机构”，全球人工智能安全峰会发布《布莱奇利宣言》，欧盟就《人工智能法案》达成协议……一年来，各方对人工智能治理紧迫性的认识在深化，相关行动在提速，但面对这样一项必将深刻影响人类文明发展轨迹的颠覆性技术，治理挑战仍广泛存在，更有效地协调全球合作是当务之急。

从技术特征看，人工智能的发展和应用涉及大量数据、算法、模型和系统，其内部逻辑和机制具有“黑箱”特性，表现为行为不可控、决策机制难以解释。目前，大模型技术正迅速迭代，其他多条技术路线也在加速演进，这对治理敏捷性提出了更高要求。有专家警示，尽管人工智能技术正在加速发展，但仍有许多未知因素，“这就好比我们在不了解燃烧科学的情况下制造发动机”。有效的人工智能治理一方面要推动建立风险等级测试评估体系，实施敏捷治理，分类分级管理，快速有效响应，另一方面应推动研发主体不断提高人工智能可解释性和可预测性，提升数据真实性和准确性，确保人工智能始终处于人类控制之下，打造可审核、可监督、可追溯、可信赖的人工智能技术。

从社会影响看，人工智能发展和应用既涉及提高生产效率、改善社会福利、促进经济增长等发展问题，也涉及隐私、安全、公平、正义等价值伦理问题。加强治理需要各方从不同的认知理解和期望需求中寻求共识，实现智能向善，增进人类共同福祉。当前形势下，尤其需要引起国际社会警惕的是，个别大国企图垄断人工智能发展优势，热衷于搞“小院高墙”“脱钩断链”，甚至要把意识形态偏见引入人工智能治理，打造封闭排他的“小圈子”，恶意阻挠他国人工智能发展。这些做法损害各国平等发展和利用人工智能的权利，与共享人工智能知识成果的目标背道而驰。人工智能治理攸关全人类命运，国际社会应该秉持真正的多边主义精神，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。

作为负责任的人工智能大国，中国一贯高度重视人工智能治理。在国内逐步建立健全相关法律法规和制度体系的同时，中国主动为加强全球人工智能治理贡献智慧。中方提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述人工智能治理的中国方案，坚持发展与安全并重的系统思维，倡导以人为本、智能向善的普遍共识，弘扬平等互利、尊重人类权益的价值理念，为各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提供了建设性解决思路，为相关国际讨论和规则制定提供了蓝本。中国还积极同各方就全球人工智能治理开展沟通交流、务实合作。中美元首旧金山会晤期间，双方同意建立人工智能政府间对话，为加强全球人工智能治理注入了新动力，令国际社会备受鼓舞。

人工智能是人类发展新领域，有效治理才能使其健康发展、造福人类。在世界和平与发展面临多元挑战的背景下，各国唯有秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持发展和安全并重的原则，通过对话与合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制，才能共同促进全球人工智能健康有序安全发展，确保人工智能始终朝着有利于人类文明进步的方向发展。

《 人民日报 》（ 2023年12月29日 03 版）

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