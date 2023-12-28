人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国“朱诺”探测器将近距离飞越木卫一

2023年12月28日13:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿12月27日电 美国航天局27日说，木星探测器“朱诺”将于12月30日近距离飞越木星卫星木卫一，届时可以对这颗以剧烈火山活动著称的星球进行高清观测。

　　木卫一，又名“艾奥”，经常出现剧烈火山活动，是太阳系中地质活动最活跃的星球之一。木卫一由伽利略等人于1610年首先发现。

　　美国航天局说，12月30日“朱诺”近距离飞越木卫一时，距其表面仅有大约1500公里，探测器上携带的3个专业照相设备都将处于工作状态，预计将获取大量观测数据。其中，“木星红外极光成像仪”以红外方式拍摄图像，收集木卫一火山热信号；“恒星参考单元”将获得迄今最高分辨率的木卫一表面图像；“朱诺相机”将拍摄可见光彩色图像。

　　“朱诺”项目首席科学家斯科特·博尔顿介绍，凭借这次飞越时获取的数据以及此前的观测，项目团队可以更好地研究木卫一的火山是如何变化的，比如火山爆发的频率、亮度和温度，熔岩流的形状如何变化，以及木卫一的活动与木星磁层带电粒子流之间的联系等。

　　在这次近距离飞越之前，“朱诺”已经在距木卫一1.1万公里至10万公里的区间远距离观测木卫一。此外，“朱诺”还曾近距离飞越木星的冰卫星木卫三“伽倪墨得斯”和木卫二“欧罗巴”。美国航天局说，按计划，“朱诺”还将于2024年2月3日第二次近距离飞越木卫一。

　　“朱诺”木星探测器2011年升空，是美国航天局实施的一个重要深空探测任务。这一探测器携带了多种科学仪器，用于研究木星的结构、引力和磁场等问题。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部