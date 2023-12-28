新华社华盛顿12月27日电 美国航天局27日说，木星探测器“朱诺”将于12月30日近距离飞越木星卫星木卫一，届时可以对这颗以剧烈火山活动著称的星球进行高清观测。

木卫一，又名“艾奥”，经常出现剧烈火山活动，是太阳系中地质活动最活跃的星球之一。木卫一由伽利略等人于1610年首先发现。

美国航天局说，12月30日“朱诺”近距离飞越木卫一时，距其表面仅有大约1500公里，探测器上携带的3个专业照相设备都将处于工作状态，预计将获取大量观测数据。其中，“木星红外极光成像仪”以红外方式拍摄图像，收集木卫一火山热信号；“恒星参考单元”将获得迄今最高分辨率的木卫一表面图像；“朱诺相机”将拍摄可见光彩色图像。

“朱诺”项目首席科学家斯科特·博尔顿介绍，凭借这次飞越时获取的数据以及此前的观测，项目团队可以更好地研究木卫一的火山是如何变化的，比如火山爆发的频率、亮度和温度，熔岩流的形状如何变化，以及木卫一的活动与木星磁层带电粒子流之间的联系等。

在这次近距离飞越之前，“朱诺”已经在距木卫一1.1万公里至10万公里的区间远距离观测木卫一。此外，“朱诺”还曾近距离飞越木星的冰卫星木卫三“伽倪墨得斯”和木卫二“欧罗巴”。美国航天局说，按计划，“朱诺”还将于2024年2月3日第二次近距离飞越木卫一。

“朱诺”木星探测器2011年升空，是美国航天局实施的一个重要深空探测任务。这一探测器携带了多种科学仪器，用于研究木星的结构、引力和磁场等问题。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)