人民网记者 彭敏 谢佳宁

“中国援建的萨尔瓦多国家图书馆试运营期两周内有超过8万民众进馆体验，这是从未有过的记录！”萨尔瓦多国家图书馆导游赫尔松·阿玛亚激动的向人民网记者介绍。开放后的图书馆24小时向公众开放，馆内300多名工作人员每天三班倒，不停为排队来参观的萨尔瓦多民众进行讲解服务。“每天我接待的民众都有20批以上，我发现每个人进馆后脸上都洋溢着幸福的笑容，对图书馆功能设计连连称赞，这让我们导游工作虽然辛苦但也充满了干劲。”赫尔松说。

图为萨尔瓦多民众正在聆听导游的讲解。 人民网记者 谢佳宁摄

中国援建萨尔瓦多国家图书馆共有7层，位于萨首都历史中心区最核心地段。萨尔瓦多首都历史中心区具有重要政治历史意义。广场正中的国家宫曾长期作为萨政府、立法及司法“三权”机构办公所在地，国家图书馆与大教堂分列两旁。三座建筑呈“品”字形排列，构成萨首都中心的“最美天际线”。国家图书馆已成为萨首都中心地标性建筑。每日，五星红旗同萨尔瓦多国旗、图书馆馆旗一道在广场前迎风飘扬，火红的中国结作为中国援助标识和“中国援助”四个大字同时在图书馆正门长期点亮。

图为中国援建萨尔瓦多国家图书馆实景。 中国援萨尔瓦多国家图书馆项目施工技术组供图

萨尔瓦多国家图书馆正式交付启用后，迅速成为网络热词，萨各主流媒体连续多日整版配大幅照片报道，全国各地的萨民众乘坐汽车来这里排起长队，只为入馆一睹新图书馆风貌。即便是深夜的图书馆，依旧灯火通明，等待排队入馆体验的民众人头攒动。多位萨尔瓦多民众看到中国面孔的记者纷纷竖起大拇指热情地打招呼说：“谢谢你们！”

除了传统图书阅览区外，萨尔瓦多国家图书馆还有电影动漫区、3D打印实验室、虚拟现实体验厅、机器人教室、儿童专区和咖啡厅等多种功能。“国家图书馆太火爆了，我排队了一个小时才进馆，”萨尔瓦多自媒体人赫维耶一边拿着手机对着国家图书馆内部做直播，一边对记者说，中国设计师太有创造力了，这么短的时间内把国家图书馆建设的美丽壮观又功能齐全。他表示，“希望今后可以借助图书馆的平台，在软件系统和视频教育方面加强学习，进一步提高自媒体能力”。

图为中国援助萨尔瓦多国家图书馆内景。 人民网记者 彭敏摄

“过去的图书馆设施老旧而且经过两次地震损坏严重，萨尔瓦多迫切需要一个现代化的21世纪惠民图书馆”。萨尔瓦多文化部文化遗产司司长玛利亚·阿拉乌斯见证了国家图书馆从立项、选址到建设的全过程。“从2019年初，中国政府派出了10名建筑师、工程师的设计团队来到萨尔瓦多，我便开启了和中国团队一起共事的美好时光。”她表示，在2020年疫情严重的背景下，中国团队毅然决然来到萨尔瓦多，并带来了设计方案。我每天和中国团队一起工作到深夜，“上到建筑高度、下到停车场入口方向，我们对每一个细节都进行了充分讨论，以便建筑能真正让民众感到舒适方便。”

援建萨尔瓦多国家图书馆项目现场管理组组长叶鹏表示，萨尔瓦多国家图书馆项目是首个采用数字孪生技术进行数字化移交的援外项目，建立了项目的数字化模型，作为建造阶段设计施工深度融合的支撑，是中国援建史上第一个全钢结构的房建类项目，针对萨尔瓦多频繁地震采用了先进的结构减震措施。“600多个日日夜夜，中方项管、施工团队克服了疫情肆虐、语言不通、雨季施工等多重困难，坚守岗位，从外交需要考虑，尽量满足萨方提出的工期要求，用辛勤的努力和创纪录的效率在不到两年的时间内向萨方交付图书馆，比原实施协议约定提前一个半月。施工效果达到了极高的设计还原度，被萨尔瓦多民众称为'中美洲最美丽的建筑'。”

玛利亚说，中国中南建筑设计院的设计方案如一双张开的蝴蝶翅膀，美轮美奂，中间微微张开，像是翻开一本书籍，建筑层次分明的格栅就像书的书页。“我们很高兴中方设计里加入了萨当地元素，如火山、海浪、金字塔等”，玛利亚说，新图书馆对萨尔瓦多人来说不仅是美学上的影响，更提升了萨尔瓦多人的社会价值感。

“习近平主席提出的全球发展倡议为全球共同发展、实现人类价值作出重要贡献。在促进自身发展的同时，中国始终心系广大发展中国家，尽己所能通过贸易、 投资、援助等多种方式帮助其他发展中国家实现共同发展，萨尔瓦多国家图书馆就是一个活生生的例证。”玛利亚向记者介绍道，此前萨尔瓦多没有一个正规的图书馆，历史文化中心老街存在商铺零散、道路破损塌陷，而随着新图书馆的建立，该街区面貌焕然一新，卫生整洁程度大幅提高。有一次，她在图书馆看到一位附近市场卖围裙的单身母亲带着孩子来看书，给她感触很深。“有了新的图书馆，这个孩子不会再无知的长大。他会成为一个有阅读习惯的孩子，通过阅读来教育自己，让图书馆成为自己成长的工具。附近所有的孩子都将从中受益。”

她说，如今每天晚上，以图书馆为中心向四周望去，街边散步观光的民众越来越多，脸上都洋溢着从容幸福的表情，中国援助萨尔瓦多的这个图书馆，成为了萨人民欢度时光的一个好去处。“中国为萨尔瓦多人民追寻美好生活打开了一扇窗。新图书馆的意义早已超越了传统的图书借阅，已成为萨人民精神的寄托。这是一座适合所有人的图书馆，是名副其实的人民的图书馆。”

29岁的萨尔瓦多国家图书馆电工诺艾·阿瓦尔卡已经在项目上工作一年半，在中国电工师傅手把手指导下，如今已经能独当一面。“感谢中方给我提供的培训和工作机会，无私的教授我经验技术，使我成为了一名专业的电工，让我拥有了美好的职业前景。”

圣萨尔瓦多市民罗德里格斯是一名律师，平时酷爱读书。他对记者说：“新图书馆书籍品类丰富，老少咸宜，令人惊叹。图书馆试运营两周以来我已经来两次了，我还办理了图书借阅卡。中国援助的图书馆极大丰富了萨尔瓦多人民的精神生活。”

中国驻萨尔瓦多大使张艳辉表示，萨尔瓦多国家图书馆是中萨建交后首座交付的援建成套项目，建成后受到萨尔瓦多各界的高度评价，成为中萨友好的一座丰碑。项目充分体现了中国人民对萨尔瓦多人民的友好情谊，将为双方互利互惠合作带来更多机遇。

(责编：苏缨翔、刘慧)