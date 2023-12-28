中新社北京12月27日电 (记者 李晓喻)尽管面临美联储持续激进加息、乌克兰危机延宕等种种考验，但对不少发展中国家和新兴经济体而言，2023年仍是“闪耀”的一年。

这一年，中国经济依然保持回升向好态势。国际货币基金组织(IMF)、经合组织(OECD)、亚洲开发银行等多家国际组织和机构上调了对今年中国经济增速预期，对中国经济投下“信任票”。各方普遍认为，中国是全球经济增长的最大引擎，今年将贡献全球增长的三分之一。

得益于经济增长强劲，印度今年也备受全球投资者青睐，股市市值突破4万亿美元大关。考虑到中国和印度经济增长高于预期，亚洲开发银行近日上调了对今年亚太地区发展中经济体的经济增速预期。

俄罗斯总统普京说，俄今年国内生产总值(GDP)增长率年底前预计将达3.5%，“这是非常好的指标”，扭转了去年经济总量萎缩的趋势；失业率降至2.9%，为历史最低水平，居民实际可支配收入也在增长。

巴西经济表现亦可圈可点。根据IMF的排名，巴西今年超越加拿大，在全球经济总量前十强经济体中排名第九。巴西央行近日还将今年该国经济增速预期从2.9%上调到3%。

这种“闪耀”并非偶然。据IMF数据，2000年至2023年，新兴市场与发展中经济体经济增速的平均值为5.2%，较发达经济体增速平均值高3.3个百分点。IMF还预计，未来五年，新兴市场与发展中经济体的GDP占全球份额将进一步上升到61.5%，较发达经济体所占份额高23.0个百分点。这意味着，全球经济力量对比正朝着有利于发展中国家和新兴经济体的方向发展。

此外，发展中国家和新兴经济体之间的经贸联系也更加紧密。随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)红利持续释放，东盟目前稳居中国第一大贸易伙伴。中资企业将东盟视为理想的投资目的地，中国贸促会最近的一项调研显示约七成受访中企准备扩大在东盟业务。

2023年，阿根廷、巴西等不少拉美国家在进出口交易中增加了人民币使用。以中国银行为例，今年前8个月该行境外机构办理跨境人民币结算业务14.3万亿元人民币，其中涉及共建“一带一路”国家的机构办理跨境人民币结算业务同比增长超90%。

分析人士认为，发展中国家经贸合作走向深入，更有利于凝聚全球发展治理的共识与合力，形成更加务实有效的行动，并使发展成果更多更好惠及各国人民。

展望2024年，尽管全球经济增长或将遭遇“平庸之年”，但发展中国家仍有望继续“闪耀”。

IMF在今年10月的报告中称，许多新兴经济体展现出的韧性强于预期，预计明年新兴经济体经济增速将为4.0%，显著高于同期发达经济体1.4%的增速。

不过，中国社科院金融研究所副所长张明提醒，那些国内储蓄率低、经常账户赤字较高，外币债务较多的新兴市场和发展中国家，未来一段时间内依然会面临较高风险。(完)

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