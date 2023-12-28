新华社布鲁塞尔12月27日电 （国际观察）全球七大地区2023回眸丨欧洲：解决内忧外患困难重重

新华社记者付一鸣

2023年的欧洲内外承压。从外部因素看，乌克兰危机久拖不决，导致欧盟多面承压；巴以冲突异常惨烈，加剧欧盟内部立场分歧，一些成员国遭遇恐袭风险上升。从内部因素看，走出经济颓势前路漫漫，实现欧盟扩员目标和解决非法移民等问题面临共识难寻的困境。

内忧外患构成严峻挑战

2023年，乌克兰危机延宕不止，给欧盟带来持续压力。目前来看，俄乌谈判前景依然渺茫，包括欧盟在内的西方“援乌疲劳现象”日益显著。由于欧盟成员国间的立场分歧，12月中旬举行的欧盟峰会未能就对乌克兰的500亿欧元援助达成一致。考虑到美国国会仍未批准新一轮对乌援助，此次欧盟未能通过援乌计划无疑将对乌克兰造成进一步打击。匈牙利总理欧尔班明确指出，不应该向乌克兰提供更多资金，而是应该结束冲突。

匈牙利21世纪研究所研究员戴阿克·达尼埃尔认为，匈牙利在乌克兰问题上“并不孤单”，欧盟几个主要成员国都赞同欧尔班的立场，只是“迫于美国和媒体的压力不敢公开表态”。

2023年，赴欧移民数量不断上升，令欧盟头疼不已。移民问题再度成为欧盟国家亟待解决却又难找到良策的焦点议题。近年来由于恐袭事件频发，不少成员国对安全问题更为谨慎，欧盟各国迟迟无法就接受非法移民问题达成共识。此外，12月的欧盟峰会上成员国亦未能就加沙停火问题达成一致，凸显其内部分歧，一些国家发生极端事件的风险也在上升。

欧盟峰会聚焦冲突 成员分歧难达一致。12月15日，在比利时布鲁塞尔，欧洲理事会主席米歇尔（中）、欧盟委员会主席冯德莱恩（右）、西班牙首相桑切斯在欧盟峰会期间出席新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

2023年，欧洲政坛极右翼势力保持崛起势头。在荷兰，极右翼政党自由党在12月初公布的议会众议院选举结果中获得最多席位，首次成为众议院第一大政党；在瑞典，极右翼政党瑞典民主党去年已跃升为议会第二大党，对执政联盟多项主要施政领域产生影响；在意大利，极右翼政党兄弟党已上台执政；在德国，极右翼党派选择党的支持率近期创下历史新高。欧洲不少专家担忧，多国极右翼政党崛起可能影响明年的欧洲议会选举。

面对严峻的战略困境，欧盟试图以扩员“破局”。欧盟峰会在匈牙利缺席投票的情况下通过了启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判的决定。与此同时，一些西巴尔干国家也都不同程度开启了加入欧盟的进程。不过，成员国态度不一、候选国自身条件不足以及自身内部改革困境等都将成为欧盟扩员进程中的障碍。

走出经济颓势前路漫漫

欧盟统计局数据显示，今年第三季度欧元区经济环比萎缩0.1%。

2023年，受全球需求减少、融资条件收紧、能源供应危机延宕等多重因素影响，加上乌克兰危机、巴以冲突的冲击，欧洲经济陷入低增长泥潭。民众消费支出、企业生产和投资受到明显抑制，旅游餐饮、制造、零售、建筑等行业企业纷纷被迫裁员甚至陷入破产。欧盟因地缘紧张局势增加了军事与经济援助支出，导致经济下行风险上升。由于能源转型缓慢、数字化发展滞后以及人口老龄化等问题长期未解，欧盟推进“再工业化”前景并不乐观。

欧洲之星多次列车因罢工被取消。12月21日，旅客滞留在英国伦敦圣潘克勒斯火车站。新华社发

此外，高利率环境下融资困难正在欧洲酝酿新的不稳定因素。2023年上半年，多家美国银行关闭、瑞信危机引发欧美金融市场震荡。目前，以欧洲房产巨头西格纳破产为代表的商业地产行业债务和融资困境令市场普遍担忧。

既要应对地缘政治危机的冲击，又要突破通胀压力和增长乏力的困境，欧洲经济复苏前路漫长。欧洲经济低迷的状况预计将延续至2024年。

欧中合作呈现回暖势头

这一年，欧盟与中国在多领域、多层级交往增多，双方寻求共识，管控分歧，促进合作，双方关系呈现巩固发展的良好势头。

2023年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利等相继访华。中国国务院总理李强6月访德、法两国，并主持第七轮中德政府磋商、出席新全球融资契约峰会。

近年来，中欧在光伏、电池、新能源汽车等领域合作发展迅速。与进行反华鼓噪的一些政客形成鲜明对比的是，欧洲商界清醒而务实。在跨国企业眼中，中国的发展绝非风险，而是巨大机遇，欧洲企业纷纷加大对华投资。

今年10月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办，多个欧洲国家领导人或领导人高级别代表与会。十年来，中国同欧洲地区参与共建“一带一路”国家间贸易额不断增长，中欧班列驰骋不息，标志性项目开花结果，中欧人员交往更便利。

11月28日，X8155次中欧班列在西安国际港站等待出发，将开往德国汉堡。新华社记者邹竞一摄

中欧今年10月在北京举行第十二轮中欧高级别战略对话，12月在北京举行第二十四次中国—欧盟领导人会晤。双方已全面恢复各层级交往，特别是绿色、数字、经贸领域高层会晤成功举行，形成新的共识和成果，展现了中欧关系的韧性和活力。

中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，在当前动荡加剧的国际形势下，中欧关系具有战略意义和世界影响，关乎世界和平、稳定、繁荣。新的一年，欧盟如何继续推进欧中互利合作关系，更多地求同存异，求同化异，将考验欧洲领导人的智慧。（参与记者：单玮怡、康逸、邓耀敏、贺飞、陈刚、李骥志）

(责编：于洋、徐祥丽)