新华社记者

今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局相互交织、相互激荡，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。

“历史一再证明，一个国家、一个地区要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。”习近平主席深刻把握历史和时代大势，深刻揭示中国同世界密切互动的内在逻辑。

2023年，中国特色大国外交踏上新的征程。习近平主席4次出访，在国内数十次会晤到访的各国各界人士，主持或出席首届中国—中亚峰会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、杭州第19届亚运会开幕式、成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式等重大主场活动。

一次次以心相交的互动，一幕幕温暖人心的画面，一则则令人难忘的元首外交故事……

（一）“解决人类社会面临的麻烦离不开大国合作”

3月的莫斯科，清冽的空气里涌动着早春的暖意。

再次当选国家主席后首次出访，习近平又一次踏上俄罗斯的土地，开启举世瞩目的友谊之旅、合作之旅、和平之旅。

克里姆林宫宽敞明亮的会客厅里，白色小方桌上鲜花盛开。20日下午，普京总统以这样温馨的布置，迎接老朋友习近平主席。

两位领导人促膝而谈，直到夜色渐深。普京总统到门口送别，相约次日再见。

21日，亚历山大厅灯光璀璨，金色大门缓缓敞开。两名礼兵行礼致敬，习近平主席同普京总统并肩走来。

小范围会谈、大范围会谈、签字仪式、共见记者、欢迎宴会，两国元首交流长达6个小时。

习近平主席深刻指出：“中俄互为彼此最大邻国，同俄罗斯巩固和发展长期睦邻友好关系，符合历史逻辑，是中方的战略抉择，不会因一时一事而改变。”

在两国元首引领下，2023年，中俄各层级交往不断推进，双边贸易额提前实现2000亿美元目标，展现出两国互利合作的强大韧性和广阔前景。

放眼全球，大国拥有更多资源，具备更强能力，有责任也有义务为维护国际和平与安全发挥更大作用，为人类发展与进步作出更多贡献。

去年11月，习近平主席同美国总统拜登在巴厘岛会晤，为历经波折的中美关系指明方向。然而，随后一段时间，美方不断采取损害中方利益的错误言行，严重损害来之不易的双边关系改善势头。新的历史时期，中美关系去向何方？

北京—旧金山，跨越浩瀚太平洋。

11月15日，斐洛里庄园，中美元首会晤举世瞩目。会谈、午宴，全程使用同传，两国元首扎扎实实谈了4个小时。

午宴前，拜登总统特地向习近平主席展示了手机里的一张照片。那是1985年任正定县委书记时，习近平主席到旧金山访问在金门大桥前的留影。“您一点都没变！”拜登总统说。现场响起一阵轻松愉快的笑声。

临别之际，拜登总统为习近平主席送行。当他看到习近平主席乘坐的专车，不禁连连称赞“漂亮”。

习近平主席示意工作人员打开车门，拜登总统探进头去，仔细打量一番。

“红旗车，国产的。”习近平主席说。

一段花絮，仿佛一个隐喻：中美两国，虽然历史文化、社会制度、发展道路不同，完全可以相互尊重、和平共处、合作共赢。

在相互尊重、平等互惠基础上，双方探讨了各领域对话合作，在政治外交、人文交流、全球治理、军事安全等领域达成20多项共识。

“我和总统先生是中美关系的掌舵者，对人民、对世界、对历史都担负着沉甸甸的责任。”这是习近平主席这位大国领袖的深邃思考和历史担当。

地球足够大，容得下中美各自和共同发展。世界足够广，不同国家可以独立自主选择携手的伙伴。

白云山麓，南湖之滨。广州松园，鸟语花香。

4月7日下午，习近平主席同法国总统马克龙“不打领带”，在庭园散步，边走边聊，观赏岭南园林的独特景致。

在松园白云厅，两国元首欣赏古琴演奏《高山流水》。

马克龙饶有兴致地问起乐曲的名字。“这是中国古代一个很优美的故事，讲的是俞伯牙和钟子期，体现的是‘知音’，只有‘知音’才听得懂这首曲子。”习近平主席向客人介绍，还嘱咐工作人员送一份曲谱给马克龙总统。

高山流水觅知音。博大精深的中华文化蕴含着国与国交往之道。

结束访问之际，马克龙总统表示，自己进一步领略了中国悠久灿烂的历史文化，增进了对现代中国治国理政理念的了解。他还在社交媒体连发多条推文，赞颂“法中友谊万岁”。

今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。习近平主席会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩时指出：“在当前动荡加剧的国际形势下，中欧关系具有战略意义和世界影响，关乎世界和平、稳定、繁荣。”米歇尔主席和冯德莱恩主席表示，欧中合作是互惠平等的，管理好、发展好欧中关系，直接关乎双方人民利益，也关乎世界的繁荣与安全。

（二）“始终同其他发展中国家同呼吸、共命运”

11月19日，所罗门群岛。在中国援建的体育场里，第十七届太平洋运动会拉开帷幕。

“中国是本届运动会最大的支持者。”开幕式上，所罗门群岛总理索加瓦雷对各方表达感谢时，首先提到中国。

7月，索加瓦雷总理访华，习近平主席表示：“中方支持所方举办第十七届太平洋运动会。”会见中，习近平主席用“四个充分尊重”阐述中国对太平洋岛国政策：充分尊重岛国主权和独立、充分尊重岛国意愿、充分尊重岛国民族文化传统、充分尊重岛国联合自强。

中国给予的理解、尊重与支持，令索加瓦雷总理深受感动。他说：“同中国建交是我们独立45年来最重要的决定之一。”

无论国家大小、贫富、强弱，中国都一视同仁、平等相待。广大发展中国家领导人对此都有着切身体会。

9月21日，叙利亚总统巴沙尔时隔19年再次来到中国，出席杭州亚运会开幕式。

在西湖国宾馆会见巴沙尔总统，习近平主席说，中方支持叙利亚反对外来干涉，反对单边霸凌，维护国家独立、主权、领土完整，支持叙利亚开展重建。

亚运会开幕式运动员入场时，叙利亚代表团受到全场热烈欢迎。巴沙尔总统感慨，中国“伟大而又谦逊”。在灵隐寺参观时，巴沙尔总统和夫人阿斯玛被热情友好的中国游客团团围住，一位女游客称赞阿斯玛“你真漂亮”，阿斯玛动情回应：“你们有一个美丽的国家。”

到中国探寻和平的希望，到中国寻求发展的机遇，到中国拉紧友谊的纽带。这一年，习近平主席面对面交流最多的，仍是发展中国家朋友。

巴西总统卢拉原计划3月底访华，后因身体不适不得不推迟行程。习近平主席获悉后即送去慰问，“祝愿总统先生早日康复”。

双方很快商定新的访期。4月14日，人民大会堂东门外广场，在习近平主席为卢拉总统举行的欢迎仪式上，一首名为《新时代》的巴西乐曲悠然奏响。熟悉又亲切的旋律，令不少巴西代表团成员眼角湿润。

访问期间，中巴签署贸易投资、数字经济、科技创新等领域多项合作文件。外媒报道，“双边协议和合作计划装满了卢拉的行李箱”。

8月下旬，习近平主席踏上非洲大陆，来到“彩虹之国”南非。

习近平主席此访，是金砖国家领导人第十五次会晤期间南非安排的唯一一场国事访问。尽管十分繁忙，拉马福萨总统仍安排专门日程，深夜前往机场迎接，次日为习近平主席举行隆重欢迎仪式和国事访问全套活动。

8月24日晚，约翰内斯堡。习近平主席同拉马福萨总统共同主持中非领导人对话会，来自非洲不同地区的各国领导人出席。

“2013年我担任中国国家主席后，首次出访就来到非洲，提出真实亲诚对非政策理念。”习近平主席动情地回忆。

再次同非洲领导人集体会面，习近平主席宣布，中方愿发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”，实施“中非人才培养合作计划”，助力非洲一体化和现代化事业。

各方相约：明年在中国举办下一届中非合作论坛会议。

习近平主席南非之行，着眼于中非关系再上新台阶，也着眼于金砖合作展现新气象、“全球南方”团结自强打造新格局。

就在24日上午，约翰内斯堡见证发展中国家联合自强的历史性时刻——金砖国家领导人决定：邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。

“这次扩员是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。”习近平主席向新成员热情道贺。各国领导人的手紧紧握在一起。

相知无远近，万里尚为邻。百年变局加速演进之际，作为最大发展中国家，中国现代化建设成就，吸引着世界上同样有着发展振兴梦想的国家和民族——

委内瑞拉总统马杜罗先后参访广东、上海、山东，希望学习借鉴经济特区建设的成功实践，习近平主席表示“愿同委方分享有关经验”；

乌拉圭总统拉卡列来访，习近平主席同他共同见证一系列双边合作文件签署，拉卡列总统高兴地拿起一支印有“人民大会堂”字样的红铅笔留作纪念；

洪都拉斯总统卡斯特罗在中洪建交两个多月后就对中国进行国事访问，在习近平主席举行的欢迎仪式上，卡斯特罗总统兴奋地向小朋友们做出“比心”手势。她由衷感慨，中国的发展成就“让正直的人有足够的动力愿意加入其行列，与他们一起奋斗”。

（三）“周边是搬不走的邻居，成就邻居就是帮助自己”

“今天是你70岁生日，再次祝你生日快乐。在这个特殊日子里，你来华进行国事访问，彰显了两国关系的高水平，也再次印证了你同中国的不解之缘。”

5月17日下午，陕西宾馆。宾主落座，习近平主席微笑着向哈萨克斯坦总统托卡耶夫表达生日祝福。

“谢谢。”曾在华进修和工作多年的托卡耶夫总统高兴地用中文回应。

长安复携手，再顾重千金。初夏，习近平主席同中亚五国元首齐聚西安，出席首届中国—中亚峰会。

包容四海、兼纳百川的仿唐入城仪式；欢迎宴会上的梁家河小米、富平柿子酒、羊肉泡馍；刻有“宅兹中国”的国礼“何尊”……一项项精心安排，讲述着源远流长而又日新月异的中国故事，展现着中国外交讲信修睦、亲仁善邻的深厚底蕴。

“深化中国—中亚合作，是我们这代领导人着眼未来作出的战略抉择，顺应世界大势，符合人民期盼。”习近平主席道出举办峰会的深意，“我们诚挚欢迎中亚国家搭乘中国发展快车，共同开创中国—中亚合作更加美好的明天。”

峰会期间，各方达成《西安宣言》，宣布携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

临别之际，各国元首挥锹培土，共同种下六棵石榴树，象征六国像石榴籽一样紧紧团结在一起。

“您是伟大中国的领路人，也是地区和世界安全繁荣的守护人。”乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫对习近平主席说，“中亚国家是中国西出阳关最真挚的故人。”

“Whoosh”，在印度尼西亚，雅万高铁列车以此命名，灵感来自高铁呼啸而过的声音。

10月17日下午，人民大会堂，习近平主席同印尼总统佐科共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。5000多公里外，雅加达哈利姆车站，随着G1137次动车组列车驶出，印尼进入高铁时代。

“雅万高铁是中印尼共建‘一带一路’合作的‘金字招牌’，中方愿同印尼总结成功经验，做好后续高质量运营，培育雅万高铁经济带。”习近平主席对佐科总统说。

作为东南亚第一条高速铁路，雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，将原来3个多小时的行程缩短至40多分钟。佐科总统将其视为印尼快速发展的象征，多次亲临施工现场。

“10年春华秋实，中印尼共建‘一带一路’合作走在地区前列，给两国人民带来巨大福祉，已经成为共建‘一带一路’国际合作的重要样板。”习近平主席的话，传递着中印尼合作丰收的喜悦。

12月的河内，温暖如春。

从欢迎仪式到正式会谈，从见证合作文件展示到小范围茶叙……习近平总书记同越共中央总书记阮富仲的手一次次紧紧相握。

越共中央驻地，展陈着双方达成的近40份合作文本。这是两个社会主义友好邻邦在现代化进程中携手同行、守望相助的生动见证。

习近平总书记河内之行，越方给予最高礼遇。从内排机场到下榻饭店，从巴亭广场到会谈现场，处处是友谊的海洋。

“希望此访给习近平总书记留下美好的印象。”阮富仲总书记说。

“我印象最为深刻的是，阮富仲总书记反复强调，‘越中情谊深，同志加兄弟’，这是中越关系的起点和基点。”习近平总书记说，我们只要沿着这条路坚定走下去，中越关系一定会取得新的发展，更好造福两国人民。

此访期间，双方一致同意构建具有战略意义的中越命运共同体。

亲望亲好，邻望邻好。今年是习近平主席提出亲诚惠容周边外交理念10周年。

这一年，习近平主席在国内外多次同周边国家领导人交流互动，深刻阐明这样一个道理：“构建人类命运共同体，首先要从亚洲做起”“亚洲是我们共同的家园，周边是搬不走的邻居，成就邻居就是帮助自己”。

（四）“任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基”

10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式现场，第一次见到习近平主席，13岁的孟加拉国女孩阿里法·沁难掩心中激动。

2010年，沁的母亲因难产而生命垂危。随“和平方舟”号医院船访孟的中国医生紧急救助，守护母女平安。沁的父亲感念中国医生救命之恩，以孟加拉语“中国”一词给孩子取名为“沁”。

今年，沁给习近平主席写信，讲述自己同中国的特殊缘分。

“六一”国际儿童节前夕，沁收到习爷爷的回信。习近平主席希望沁珍惜韶华、努力学习，实现自己的梦想，回馈家庭、服务社会、报效祖国。

沁说，中国之行让她更明确了学习目标，“我会好好学习中文，像写给习爷爷信里说的那样，早日成为两国友谊的使者”。

笺暖情长，见字如面。一封封书信，联结起大国领袖同各国各界人士的真挚情谊——

复信希腊学者，祝贺中希文明互鉴中心成立；复信中国石油大学（北京）的中亚留学生，鼓励他们积极投身中国同中亚国家友好事业；向中英贸易“破冰之旅”70周年活动致贺信，希望中英各界有识之士传承破冰精神，奋力开拓合作共赢新局面……

11月15日晚，旧金山，美国友好团体为习近平主席举行联合欢迎宴会。宴会前，习近平主席专门安排时间，同多年来结识的美国各界友好人士会面，亲切交流。

看到103岁的飞虎队老兵哈里·莫耶，习近平主席称赞他不久前访华时还登上了长城。演讲中，习近平主席讲起飞虎队的故事，表示中国人民没有忘记飞虎队，血与火铸造的中美两国人民友谊一定能够代代相传。

今年以来，习近平主席会见了多位美国朋友。

6月16日，在北京会见比尔·盖茨时，习近平主席说：“中美关系的基础在民间，我们始终寄希望于美国人民，希望两国人民友好下去。”

7月20日，会见基辛格，地点特意选在钓鱼台国宾馆5号楼。这里正是基辛格首次访华时周恩来总理会见他的地方。这是基辛格最后一次访问中国，4个月后他便辞世。习近平主席向拜登总统发去唁电，表示“基辛格博士将永远被中国人民铭记和怀念”。

2023年，中美民间和地方交往日益活跃：“鼓岭之友”故地重游，加州州长纽森对中国进行“深度”访问，中美友城大会成功举办，费城交响乐团来华举行纪念演出……

旧金山的欢迎宴会上，新朋老友欢聚一堂：1985年结识的艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂、布兰斯塔德，史迪威将军后人，华盛顿州友人等专程前来；特斯拉首席执行官马斯克、苹果公司首席执行官库克等知名企业家纷纷到场……

习近平主席深有感触地说：“中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。两国人民友好事业一经开启，就不会半途而废。人民友谊之树已经长大，一定能经风历雨。”

10月，在华工作多年的73岁古巴科学家裴德乐，收到了习近平主席给他的回信。

“我衷心希望，新时期中古包括科技在内的各领域合作不断深化，更好造福两国人民。”信中，习近平主席还向裴德乐介绍了“一带一路”倡议在促进科技创新方面的进展。

裴德乐感慨，童年时父母告诉他，人一生中最大的使命就是“为人类服务”。如今，习近平主席激励着他通过共建“一带一路”合作在更大范围内为人类福祉展开科学研究。

从县委书记到大国领袖，习近平始终同各国各界人士保持着广泛联系。今年，这份外国友人名单上，又多了双语学校师生、艺术家代表、动物园创始人、成都大运会和杭州亚运会参赛运动员……

“任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。”这是习近平主席几十年来一以贯之的坚定信念。

（五）“在推动构建人类命运共同体的大道上阔步前进”

9月1日，北京天高气爽。习近平主席为访华的贝宁总统塔隆举行欢迎仪式。

仪式结束，两国元首沿着人民大会堂东门外台阶拾级而上，转身回望：天安门广场、国家博物馆恢弘庄严，高耸的“中国尊”、繁华的现代建筑群巍峨挺立。

贯古通今，气象万千。今天的中国，迈上了全面推进中国式现代化的新一程，展现出携手各国创造人类文明新形态的光明前景。

早春，一则喜讯传遍全球：3月10日，中国、沙特、伊朗三方在北京签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。

对这一“世界级新闻”，国际媒体追根溯源：

去年12月，习近平主席对沙特进行国事访问。今年2月，习近平主席接待伊朗总统莱希访华。其间，习近平主席亲自做两国领导人工作，支持沙特伊朗发展睦邻友好关系。

“沙特和伊朗在中国斡旋下达成具有历史意义的协议，这是中国践行全球安全倡议的典型例子，为解决世界各地的冲突提供了新的、更加有效的方案”“然而，中方展现的姿态却是谦虚的，没有炫耀自己的功劳”。

3月在莫斯科，普京总统多次向习近平主席提及沙伊北京对话。谈到政治解决乌克兰危机，普京总统主动表示：“我们对中方的立场非常尊重，认真研究了中方关于政治解决乌克兰问题的立场文件，对和谈持开放态度，欢迎中方为此发挥建设性作用。”

不久后，习近平主席同乌克兰总统泽连斯基通电话，泽连斯基表示，“欢迎中方为恢复和平、通过外交手段解决危机发挥重要作用”。

10月，巴以冲突骤然升级，造成大量平民伤亡，导致严重人道主义灾难。

11月21日晚，一场聚焦巴以问题的金砖国家领导人特别视频峰会举行。习近平主席在会上阐述中国方案：“解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实‘两国方案’，恢复巴勒斯坦民族合法权利，建立独立的巴勒斯坦国。”

既重申推动巴以问题早日得到全面、公正、持久解决的治本之策，又指出立即停火止战、保障人道主义救援通道安全畅通、防止冲突扩大的当务之急。习近平主席的讲话得到各方赞同。

维护世界和平安全，推动共同发展繁荣。

“祝贺您！主席先生。”

“谢谢你来出席这次论坛。”

“我必须来！”10月18日晚，人民大会堂东大厅，一见到习近平主席，第三次来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的联合国秘书长古特雷斯就热情地说。

10年前，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。10年间，“一带一路”国际合作从无到有，从“大写意”进入“工笔画”阶段，从梦想种子长成参天大树。

走过第一个蓬勃十年，奔向下一个金色十年。高峰论坛开幕式上，习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。“中方愿同各方深化‘一带一路’合作伙伴关系，推动共建‘一带一路’进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化作出不懈努力。”习近平主席说。

演讲结束，掌声经久不息。与会各国领导人、国际组织负责人纷纷起身，同习近平主席握手，表达崇高敬意与诚挚谢意。

历尽沧桑而薪火相传，中华文明蕴含着解决当今人类社会所面临问题的丰富智慧。

坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，为人类谋进步、为世界谋大同。

今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念10周年。

10年来，习近平主席相继提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，不断丰富人类命运共同体理念的内涵和实践路径；

10年来，和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值日益深入人心，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，成为越来越多国家的共同追求。

12月13日，结束越南之行前，习近平主席会见中越两国青年和友好人士代表。在友好友爱的氛围中，习近平主席表达对未来的期许——

“构建人类命运共同体这个宏伟目标，需要一代又一代人接力跑才能实现。我们要以更广大的胸怀、更宽阔的视野担起时代责任，为维护国际公平正义发声，为推动全球发展进步出力。”

（新华社北京12月27日电 记者刘华、杨依军、郑明达、许可、董雪、袁帅）

《 人民日报 》（ 2023年12月28日 01 版）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)