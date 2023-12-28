新华社芝加哥12月27日电（记者徐静）美国密歇根州最高法院27日裁定驳回有关美国前总统特朗普在密歇根州不具备2024年美国总统选举党内初选资格的上诉。

据美国媒体报道，密歇根州最高法院当天发布简短裁决说，法官们“不认为该上诉提出的问题应由本法院审查”。这一裁定维持了密歇根州两个下级法院此前的裁决结果。

特朗普在密歇根州最高法院裁决发布后发表声明说，密歇根州最高法院挫败了民主党人将其从2024年总统选举选票上除名的企图。而原告律师、密歇根州民主党前主席马克·布鲁尔说，如果特朗普赢得共和党总统候选人提名，他的客户将重新审视这个案子。

据报道，密歇根州一个自由监察组织以特朗普曾试图推翻2020年总统选举结果、且在2021年1月“国会山骚乱”事件中存在不当行为为由，根据美国宪法第十四修正案第三款提起诉讼，要求取消特朗普在密歇根州2024年美国总统选举党内初选资格。

美国多州都曾出现利用这一条款挑战特朗普2024年总统竞选资格的情况，多数州裁定驳回。但科罗拉多州最高法院12月19日裁决特朗普在该州不具备明年总统选举党内初选资格，是首个支持控方的案例。

美国宪法第十四修正案第三款规定，凡宣誓维护美国宪法的联邦、州和地方官员，如介入“暴动或叛乱”，不得从事公职。这一法律条款在美国南北战争后出台，原本是针对南方邦联方面，旨在阻止那些曾效力于南方邦联的人员战后参选联邦政府公职。这一条款在美国历史上极少被实际应用。

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