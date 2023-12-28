美密歇根州最高法院驳回特朗普不具备明年总统选举党内初选资格的上诉
2023年12月28日08:37 | 来源：新华社
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新华社芝加哥12月27日电（记者徐静）美国密歇根州最高法院27日裁定驳回有关美国前总统特朗普在密歇根州不具备2024年美国总统选举党内初选资格的上诉。
据美国媒体报道，密歇根州最高法院当天发布简短裁决说，法官们“不认为该上诉提出的问题应由本法院审查”。这一裁定维持了密歇根州两个下级法院此前的裁决结果。
特朗普在密歇根州最高法院裁决发布后发表声明说，密歇根州最高法院挫败了民主党人将其从2024年总统选举选票上除名的企图。而原告律师、密歇根州民主党前主席马克·布鲁尔说，如果特朗普赢得共和党总统候选人提名，他的客户将重新审视这个案子。
据报道，密歇根州一个自由监察组织以特朗普曾试图推翻2020年总统选举结果、且在2021年1月“国会山骚乱”事件中存在不当行为为由，根据美国宪法第十四修正案第三款提起诉讼，要求取消特朗普在密歇根州2024年美国总统选举党内初选资格。
美国多州都曾出现利用这一条款挑战特朗普2024年总统竞选资格的情况，多数州裁定驳回。但科罗拉多州最高法院12月19日裁决特朗普在该州不具备明年总统选举党内初选资格，是首个支持控方的案例。
美国宪法第十四修正案第三款规定，凡宣誓维护美国宪法的联邦、州和地方官员，如介入“暴动或叛乱”，不得从事公职。这一法律条款在美国南北战争后出台，原本是针对南方邦联方面，旨在阻止那些曾效力于南方邦联的人员战后参选联邦政府公职。这一条款在美国历史上极少被实际应用。
(责编：刘叶婷、徐祥丽)
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