今日之中国，正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业；今日之中国，中华文明闪耀着更加璀璨夺目的光华，人类文明新形态展现出更加美好的前景。讲好中国故事，传播好中国声音，在推动文明交流互鉴中，提高国际传播效能，面临着前所未有的历史机遇。

大国外交的第一现场，神舟携带的非洲画作，亚运火炬的亿人传递……无不描绘着一个可信、可爱、可敬的中国，述说着世界读懂新时代中国发展脉络和万千气象的渴望。

广交天下朋友，共行天下大道。披星戴月的联合采访，民心相通的异国讲堂，美美与共的线上互动，百花齐放的线下论坛……2023年，本报驻外记者和海外雇员架起一座座融通中外的桥梁。

坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新。我们将继续推出内涵丰富的多语种新闻产品，让世界更多看到迈向现代化的中国、包容开放的中国、为人类文明不断作出积极贡献的中国。