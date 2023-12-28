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为架起融通中外的桥梁贡献力量

2023年12月28日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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今日之中国，正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业；今日之中国，中华文明闪耀着更加璀璨夺目的光华，人类文明新形态展现出更加美好的前景。讲好中国故事，传播好中国声音，在推动文明交流互鉴中，提高国际传播效能，面临着前所未有的历史机遇。 　　

大国外交的第一现场，神舟携带的非洲画作，亚运火炬的亿人传递……无不描绘着一个可信、可爱、可敬的中国，述说着世界读懂新时代中国发展脉络和万千气象的渴望。 　　

广交天下朋友，共行天下大道。披星戴月的联合采访，民心相通的异国讲堂，美美与共的线上互动，百花齐放的线下论坛……2023年，本报驻外记者和海外雇员架起一座座融通中外的桥梁。 　　

坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新。我们将继续推出内涵丰富的多语种新闻产品，让世界更多看到迈向现代化的中国、包容开放的中国、为人类文明不断作出积极贡献的中国。

　　图①：3月20日，在赴莫斯科对俄罗斯联邦进行国事访问之际，国家主席习近平在《俄罗斯报》和俄新社网站发表题为《踔厉前行，开启中俄友好合作、共同发展新篇章》的署名文章。图为俄罗斯读者阅读本报与《俄罗斯报》同日合作推出的主题专版。
　　于子恒摄
　　图②：7月18日，本报巴基斯坦分社海外雇员萨义德（右）在位于拉合尔市郊的隆平南亚种子研发中心采访当地育种员。
　　本报记者 薛 丹摄
　　图③：9月28日，本报拉美中心分社海外雇员路易斯·布兰科（左）拍摄分社记者宋亦然出镜报道画面。
　　本报记者 陈一鸣摄
　　图④：10月31日，本报韩国分社记者张悦参加在韩国首尔举办的第七届中日韩新闻研讨会。
　　本报记者 马 菲摄
　　图⑤：6月6日，本报和老挝媒体记者在老挝万象赛色塔综合开发区内的贝德服装（老挝）有限公司工厂进行联合采访。
　　索玛尼·赛潘雅尼摄
　　图⑥：5月21日，本报日本分社记者岳林炜接受日本东京广播公司（TBS）早间新闻节目采访画面（视频截图）。
　　本报记者 岳林炜供图
　　图⑦：9月3日，本报和坦桑尼亚媒体记者共赴由中国电建市政建设集团有限公司承建的达累斯萨拉姆快速公交系统（BRT）项目二期工程现场进行联合采访。
　　本报记者 周 輖摄
　　图⑧：11月14日，本报参加由阿联酋国家通讯社主办的全球媒体大会并设展位。图为本报中东中心分社首席记者管克江（右）向与会嘉宾介绍展位情况。
　　本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄
　　图⑨：11月6日，本报亚太中心分社首席记者章念生（左一）在老挝国立大学主持“一带一路”互联互通与携手构建中老命运共同体高端论坛中的一场圆桌会议。
　　本报记者 孙广勇摄
　　图⑩：12月1日，本报波兰分社记者李增伟（右）与匈牙利《民族报》网络版编辑部主任戴维·拉斯洛讨论内容合作事宜。
　　本报记者 白 阳摄

　　《 人民日报 》（ 2023年12月28日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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