为架起融通中外的桥梁贡献力量
今日之中国，正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业；今日之中国，中华文明闪耀着更加璀璨夺目的光华，人类文明新形态展现出更加美好的前景。讲好中国故事，传播好中国声音，在推动文明交流互鉴中，提高国际传播效能，面临着前所未有的历史机遇。
大国外交的第一现场，神舟携带的非洲画作，亚运火炬的亿人传递……无不描绘着一个可信、可爱、可敬的中国，述说着世界读懂新时代中国发展脉络和万千气象的渴望。
广交天下朋友，共行天下大道。披星戴月的联合采访，民心相通的异国讲堂，美美与共的线上互动，百花齐放的线下论坛……2023年，本报驻外记者和海外雇员架起一座座融通中外的桥梁。
坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新。我们将继续推出内涵丰富的多语种新闻产品，让世界更多看到迈向现代化的中国、包容开放的中国、为人类文明不断作出积极贡献的中国。
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图①：3月20日，在赴莫斯科对俄罗斯联邦进行国事访问之际，国家主席习近平在《俄罗斯报》和俄新社网站发表题为《踔厉前行，开启中俄友好合作、共同发展新篇章》的署名文章。图为俄罗斯读者阅读本报与《俄罗斯报》同日合作推出的主题专版。
《 人民日报 》（ 2023年12月28日 18 版）
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