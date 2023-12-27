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在老挝中资企业举办开放日活动

2023年12月27日20:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷12月27日电 （记者孙广勇）12月26日，为贯彻落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛精神，加强互联互通，促进共同发展，中交集团中水电公司在老挝举办以“绿色发展 共筑未来”为主题的企业开放日系列活动。中水电公司副董事长施颖陶、老挝能矿部副部长西拿瓦·苏帕努翁出席活动并致辞。

施颖陶向与会嘉宾分享了中交集团、中水电公司共建“一带一路”的重要成果和实践经验。他表示，中水电公司将依托中交集团的雄厚实力，紧密围绕老挝经济社会发展和民生所需，与老挝能矿部等相关方继续深化合作、携手同行，深度参与老挝清洁能源、基础设施建设等领域的项目开发，为中老共建“一带一路”高质量发展、深入构建中老命运共同体作出新的更大贡献。

西拿瓦·苏帕努翁表示，中老两国平等相待、真诚互助、亲如一家，中交集团中水电公司的主责主业与老挝能矿部的职责领域高度契合。中水电公司在老挝发展的二十多年里，匠心筑坝、精心施工、精益管理，为老挝水电行业发展作出了重要贡献。希望中资企业继续发挥资源优势，推动建设更多优质工程，为老挝经济社会发展贡献更多力量。

在与会嘉宾的见证下，中老方智库代表共同发布了《开拓创新 引领发展 安全至上 和合共生——中水电公司老挝地区项目建设回顾与展望》智库研究成果报告，报告用详实的数据、典型的案例系统总结了中水电公司在“打造品牌工程、引领行业发展、守护流域安澜、增进民心相通”等方面发挥的作用。

老挝南立1-2水电站与老挝理工学院共同签署“老挝高校水电行业实习基地”合作协议，并现场举行揭牌仪式。老挝理工学院院长魏莱坡·鹏马哈塞表示，期待双方在学生就业、人才培养、教学成果转化等方面合作共赢，共同为老挝水电领域培养更多素质优良、专业技术过硬的人才。

活动中，公司联合中国外文局、北京中道公益基金会开展第三期“澜湄书香”公益活动，捐赠教材2380本，并为学校师生提供了净水器、椅子、黑板等办学设施。帕贡学校校长希通表示，感谢中国朋友一直以来对学校的关心和帮助，第三期“澜湄书香”活动拉近了学校与分布在各个国家的中水电员工的联系，让学校师生能够“每人都有一本自己的教材”，帮助学校进一步提升办学条件，助力学生更好成长成才。

在属地员工的带领下，老挝分公司主会场线上参观了老挝南立1-2水电站，老挝理工学院学生在南立1-2水电站分会场进行了实地参观，并表示期待通过在电站实习提升专业技能。

(责编：崔译戈、张悦)

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