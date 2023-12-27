新华社北京12月27日电（国际观察）美国扩大北极领土主张加剧与俄矛盾

新华社记者邓仙来 赵冰

美国国务院日前发布美国延伸大陆架界限地理坐标，单方面宣布在北冰洋等区域延伸大陆架的主张。俄罗斯方面对此表达强烈不满。

分析人士指出，美国此举目的是在周边更大范围的海域开采矿物、油气等资源。美国宣称此举依据《联合国海洋法公约》（简称《公约》），但美国并非《公约》缔约国，其主张难以被相关国家接受，将进一步激化与俄罗斯在北极地区的地缘博弈。

美国主张难获认可

根据美国国务院声明，此次划定的大陆架位于从其领海基线起量的200海里以外，被称为延伸大陆架。这些延伸大陆架总面积约100万平方公里，分布在北极等7个区域。

北极的大陆和岛屿面积约800万平方公里，有关大陆和岛屿的领土主权分别属于加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典、美国八个北极国家。北冰洋海域的面积超过1200万平方公里，相关海洋权益根据国际法由沿岸国和各国分享。北极事务没有统一适用的单一国际条约，它由《联合国宪章》《联合国海洋法公约》《斯匹次卑尔根群岛条约》等国际条约和一般国际法予以规范。

此外，根据《公约》设立的大陆架界限委员会负责审议沿海国就其200海里以外大陆架外部界限提交的划界案。

美国宣称此次在北冰洋等区域延伸大陆架的主张是依据《公约》，但讽刺的是，美国不是《公约》缔约方，其划界主张也未经大陆架界限委员会审议。

美国海军军事学院国际海洋法教授詹姆斯·克拉斯卡指出，由于美国对延伸大陆架的主张没有得到大陆架界限委员会认可，难以被其他国家接受。美国智库威尔逊中心极地研究所所长丽贝卡·平卡斯说，美国绕开《公约》单方面划定大陆架界限的做法可能惹怒其他国家，“很多国家会对美国的行事方式有看法”。

至于美国此举目的，克拉斯卡认为，北极圈蕴藏着多种用途广泛的矿物，包括制造电池用的锂和制造太阳能电池需要的碲等。美国通过宣布延伸大陆架界限，意在确保相关区域海床上和底土中矿物能够为己所用。

美俄北极争端恐升级

美国关于北极领土的最新主张，引发俄罗斯方面强烈不满。俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席康斯坦丁·科萨切夫25日表示，任何国家对大陆架的主张都应该在联合国框架下讨论，美国的行为没有任何国际法依据，国际社会有权不承认美国单方面主张。

同日，俄罗斯国家杜马（议会下院）远东和北极发展委员会主席尼古拉·哈里托诺夫说，美国这种单方面做法不可接受，并可能导致紧张局势加剧。美方必须先证明这些领土的地质层面归属关系。

分析人士指出，美俄两国本就在北极开发、北约在北极地区的军事活动等问题上存在矛盾，此次美国宣布延伸大陆架的举动恐将进一步激化两国间的矛盾。

俄总统普京日前在一场有关北极发展的会议上表示，北极地区对俄安全和国家能源发展至关重要。近年来，扩大物流能力和全面开发北极以及北极地区的发展是俄罗斯的优先事项。

目前，为应对北约威胁，俄罗斯正在加强在北极地区的军事部署和战略安排。俄联邦武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫日前在一场为外国驻俄武官举行的新闻发布会上介绍说，西方不断增加在北极地区的军事存在，并在俄罗斯边境附近发展军事基础设施。美国和北约的重点是在北极地区遏制俄罗斯。俄军在北极的存在不是为了展示军事实力，而是为了确保该地区的经济发展安全，包括确保北极航道的航行安全，落实自然资源勘探和开采领域的项目。

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