新华社墨西哥城12月26日电 专访：觉醒的拉美期待构建互利共赢新型国际关系——访玻利维亚前外长瓦纳库尼

新华社记者赵凯 席玥

玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼日前接受新华社记者电话采访时表示，200年来，美国从未放弃推行“门罗主义”，数次在拉美国家造成“历史性灾难”，给地区人民带来痛苦和伤害。随着当前世界地缘政治格局重构，拉美国家正不断觉醒，联合自强，反抗美国霸权，期待同中国等更多发展中国家加强合作，互利共赢。

今年是美国提出“门罗主义”200周年。瓦纳库尼认为，200年来，美国一直居高临下，视拉美为“后院”，在拉美地区掠夺土地、攫取资源、煽动支持政变，甚至赤裸裸地发动武装入侵，试图掌控和主宰这一地区。

瓦纳库尼指出，从19世纪以战争手段鲸吞墨西哥大片领土、20世纪初数次武装干涉尼加拉瓜，到1961年支持入侵古巴的猪湾行动，20世纪70年代支持智利、玻利维亚、阿根廷政变，再到1983年入侵格林纳达、1989年入侵巴拿马……200年来，美国对拉美国家的干涉乃至战争侵略从未中断。

此外，美国对拉美国家强加的霸权主义行径更是不胜枚举。长期霸占巴拿马运河控制权，对古巴连续实施60多年的经济封锁，对委内瑞拉强加“非法且不道德的单边制裁”……“这些都是美国多年来对拉美施行‘门罗主义’的具体体现，几乎成为一部新殖民主义的黑历史。”瓦纳库尼说。

拉美地区土地富饶，拥有丰富的矿产等资源，但经济发展相对滞后。瓦纳库尼表示，“门罗主义”企图以控制民主进程的方式来掌控和掠夺这些资源，这正是导致拉美地区衰落的原因。因此，拉美国家必须以维护领土和资源主权的新视角，摆脱美国的强权。

在他看来，拉美地区正在经历一次新的觉醒，已经意识到“200年来，‘门罗主义’没有给拉美地区带来任何好处”。在当前全球地缘政治格局重构的背景下，拉美国家正努力摆脱西方强权控制，期待加强地区一体化，以互利共赢为目标，同中国等更多发展中国家寻求合作。

“‘互利共赢’是拉美人民追求的理念，玻利维亚与中国发展双边关系的经验证明了这一点，我相信许多国家也都拥有这方面的积极范例。”他说。

瓦纳库尼期待玻利维亚以及整个拉美地区与其他全球南方国家加强合作，并希望加快推动拉美一体化进程，让拉美人民真正从中受益。

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