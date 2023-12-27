新华社北京12月26日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）领导人近日陆续前往埃及，与相关方面商讨新一轮停火事宜。但各方就谈判产生分歧，新一轮停火协议面临“难产”困境。

此外，哈马斯和以色列就目前战场形势各执一词，均称己方占优。

这是12月25日在加沙地带中部迈加齐难民营拍摄的以军空袭后的受损情况。新华社发

埃及提议遭拒？

哈马斯和杰哈德领导人上周前往埃及就巴以停火和释放被扣押人员与相关方展开谈判。据路透社25日报道，作为斡旋方，埃及提出两重愿景：一是实现临时停火，巴以各自释放扣押人员；二是实现永久停火，哈马斯交出加沙地带控制权，举行选举、组建专家型政府。

同样参与斡旋的卡塔尔同意埃方提议。

埃及安全部门两名消息人士25日告诉路透社，哈马斯拒绝放弃对加沙地带的控制权以换取永久停火，杰哈德也拒绝埃及提出的第二重愿景。

哈马斯政治局成员伊扎特·里什克重申，如果以色列不全面停止对加沙地带的侵略，“就不可能有任何谈判”。哈马斯领导层的目标是以方“全面停止而非临时停止对巴勒斯坦人的侵略和屠杀”。

按照路透社说法，杰哈德一名不愿公开姓名的高级别成员也表达了类似态度。

埃方消息人士还说，埃及建议巴方举行选举，并保证哈马斯成员不会遭到追捕或起诉。不过，哈马斯拒绝在释放被扣押人员以外作任何让步。

哈马斯10月7日自加沙地带突袭以色列境内军民目标，以方称约240名以色列和外国公民被哈马斯、杰哈德等武装组织挟持到加沙地带。按照以方说法，目前仍有100多人被扣押。

据巴勒斯坦在押人员协会的数据，以色列现阶段关押约1万名巴勒斯坦人，本轮巴以冲突前这一数字为5250人。

以方战果遭质疑

以色列方面目前没有就新一轮停火谈判置评。不过，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在向自己领导的右翼党派利库德集团议员发表讲话时表示，战争远未结束。他还否认了以方或将中断对加沙地带军事行动的媒体报道。

内塔尼亚胡说，如果以色列不施加军事压力，哈马斯就不会释放其余被扣押人员。以方将推进军事行动。

以军上周声称，已基本控制了加沙地带北部地区，将向南部推进军事行动。

不过，以方对战局的“自信”遭到质疑。路透社援引多名加沙地带居民的话报道，目前加沙地带北部战事有走向激烈的趋势。

此外，哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔致信哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚时说，哈马斯下属武装派别卡桑旅正与以军进行一场惨烈、残酷、史无前例的战斗。

按照辛瓦尔说法，在地面战事中，卡桑旅袭击了“至少5000名以军士兵”，其中“三分之一的以军士兵死亡、三分之一重伤、三分之一永久伤残”。此外，750辆以军车辆被完全摧毁或部分损坏。卡桑旅“击溃了”以军，并正在消灭他们。

目前，以军尚未就哈马斯说法置评。

根据以军方发布的数据，10月20日地面行动开始以来至少158名士兵丧生。自新一轮巴以冲突爆发以来，以军至少474人死亡、1900人受伤。（王逸君）

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