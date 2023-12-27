人民网 孙璐 叶习民 许可

现任日本众议院副议长的海江田万里，生活经历非常丰富且富有诗意。一方面，作为一名政治家，海江田万里历任日本旧立宪民主党税制调查会长、民主党代表，以及经济产业大臣、内阁府特命担当大臣等要职。另一方面，作为一名热爱中日友好的人士，他在日常生活中不仅擅长中文，还精通中国古诗和书法。可以说，海江田万里是一位多才多艺、与中国文化有着特殊连结的“有缘人”。

日本政治家海江田万里接受人民网采访。视频截图

寓意在名中 “不到长城非好汉”

从海江田万里的名字，便可见他与中国颇有渊源。他说，自己名字中的“万里”二字，就是源于中国的“万里长城”。海江田的父亲是一位报刊记者，曾被派驻中国台湾地区，也曾多次到访中国大陆，被中国雄伟壮丽的景色深深打动，便给孩子起名“万里”。当尚在上小学的海江田得知自己的姓名中有“不到长城非好汉”这层寓意之后，小小年纪的他便对中国产生了浓厚的兴趣。中学上“汉文（中国文言文）”课时，很多日本学生因为不感兴趣而在课堂上睡着，但海江田总是学得津津有味，成为最专注的爱好者。

海江田回忆道，自己最初接触中文是在1968年。当时他进入大学，将中文选作第三外语进行学习。虽说曾研习过中文，但1975年作为日本国会议员秘书，受中日友好协会邀请首次访华后，他真切感觉到以往在大学学习的中文完全不够用，于是又选择在“中国研究所”（日本一所专门研究中国问题的机构）开办的“中文研修学校”学习了2年中文。这些经历让他此后与中国结下了长期的不解之缘。

潜心搞文学 出书阐述独自观点

海江田的家庭氛围及其本人对中国的关注，不仅成为他学习中文的契机，也让他日后在中国古典文学方面有了相当深入的研究和造诣。海江田回忆说，小时候家中有许多中国古典书籍，《三国志》、《西游记》等中国古典名著常常令他爱不释手，而阅读吉川英治写的《新·水浒传》时，他的心中也随之跌宕起伏。

通过持续研究中国文学，海江田也加深了对于中国历史和文化的深度理解。2023年9月，他出版了《陶渊明的诗歌与人生》一书。当问及为何选择陶渊明作为写作题材时，海江田说，很多人称陶渊明为田园诗人，认为陶渊明是隐世之人，但他却觉得并非如此。他认为，陶渊明其实是在通过诗歌，不断地在阐述着自己对时代的理解和感悟。他表示，希望将通过研究得出的这一不同观点展现在大众面前，这成为他持之以恒写作《陶渊明的诗歌与人生》一书的主要动机。

海江田还透露，他目前正在阅读和李白有关的传记。对比中国古代两名伟大诗人杜甫和李白的作品，他认为杜甫的诗具有更深的含义，而李白的诗更富人生乐趣，因而打算再写一本关于李白的书。

海江田万里寄语中日关系“和则两利，斗则俱伤”。视频截图

访华百余次 目睹中国日新月异大发展

谈及1975年首次访华时的情景，海江田回顾说，“当时，廖承志任会长，孙平化任秘书长，通过那次访问，我感受到中日未来相互合作、共同发展经济充满了机遇”。

之后，海江田便成为中国的常客，累计访华超过100次。在众多访华经历中，令他印象最为深刻的是2009年和2019年。时值新中国成立60周年和70周年之际，他作为日本国会议员受邀访华，在天安门广场观看了庆祝仪式。他说，自己也生于1949年，从小便关注中国并与新中国同龄的他，能够有机会两次在现场目睹国庆盛典，这两段特殊的中日友好互动的记忆让他久久难忘。

中国突飞猛进的发展，给海江田留下深刻的印象。他回顾说，自己1975年首次访华时，带了一些日本的特色产品作为伴手礼。当时，这些物品在中国不多见，中方人员都非常高兴。但到了2009年、2019年再赴华时，他便感觉没有什么值得作为礼物再带去的了，反而是很多中国出产的物品让自己觉得有带回日本的需求。小中见大，从这个意义上，他感受到中国的发展可以说是日新月异。

重青年交流 求同存异的互动尤为重要

在与中国交往的过程中，海江田尤为关注青少年之间的交流。他说，中日青少年前往对方国家接触当地社会，进行面对面的交流，非常重要且必要。

除了国会议员的工作之外，海江田还担任日中国际交流协会会长一职。他说，协会的活动主要有两项，以往是植树造林，而今最重要的是人员交往，尤其是青少年交流。他介绍到，日中国际交流协会与中国教育部合作，定期安排日本高中生前往中国学习和旅行，并让这些学生将所见所闻写成作文。在作文中，日本学生写下自己观察到的中日之间的种种不同，比如餐桌上的筷子，日本是横着放，而中国是竖着放。他认为，发现不同，同时意识到必须友好相处，这样的交流才能够长久。他表示，两国年轻人之间求同存异的互动尤为重要，如果有机会，希望与日本的高中生一同再次访问中国。

(责编：贾文婷、常红)