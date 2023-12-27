人民网曼谷12月26日电（记者孙广勇）12月24日，首艘搭载着承建泰国第七天然气处理厂项目塔器设备的远洋自航泊停靠泰国玛塔普码头。这是中石油管道局泰国天然气市场首次实现2000吨级海运，该项目核心设备塔器的顺利交运，为泰国第七天然气处理厂项目树立了重要里程碑。

本次发运的塔器设备是泰国第七天然气处理厂项目中运输难度最大的核心设备，其中最大设备的单体体积超过4500立方米，总重量接近900吨，进入泰国后经三次倒运，7件超重塔器将在码头卸载后由驳船港运输至临时码头，再由自走式模块化平板车经陆路进入泰国第七天然气处理厂。预计到场的七件塔器将在附塔管线、钢平台、电缆桥架、保冷保温的施工完成后陆续进场并逐一完成吊装。

泰国第七天然气处理厂项目建成后，每年将产出50亿立方米的洁净天然气，占泰国天然气市场份额的20%，其中乙烷回收率高达97.72%，它的成功投用将替代泰国在役运行30年的第一天然气处理厂。

泰国第七天然气处理厂项目于2021年 9月开工，是中石油管道局在海外承建的首个具备乙烷回收功能的大规模天然气处理厂总包项目，项目集天然气发电、增压外输、LNG冷能利用、分离产品等多个功能于一体，在管道局各专业公司配合协作下，实现了全产业链联动，其成功交付将为中国品牌形象带来质的飞跃。

作为中石油管道局首个在泰国参与的天然气处理项目，其建成投用将进一步保障未来泰国能源供应、深化中泰两国友好合作、有力推动共建高质量发展和国际能源合作。

近年来，中石油管道局积极响应共建“一带一路”倡议，以强大的科研能力和工艺技术为支撑，在中东、东南亚地区及非洲等国家承建海外工程，带动了当地经济和民生发展，惠及当地民众。

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