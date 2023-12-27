新华社开罗12月26日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装26日说，该组织当天向一艘在红海南部海域行驶的商船发射了导弹。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明说，在这艘商船多次拒绝胡塞武装发出的警告后，胡塞武装海上部队向其发射了导弹。萨雷亚未提及导弹是否击中了这艘商船。

地中海航运公司当天发表声明说，该公司旗下的“联合8号”商船在红海南部海域航行时遭到袭击。船上所有船员安全，没有人员受伤报告，正对船只情况进行评估。声明说，该商船从沙特阿拉伯出发前往巴基斯坦。在袭击发生后该船通知了附近的一艘多国联军军舰，并按照其指令进行了“规避操作”。

此外，萨雷亚在声明中还表示，胡塞武装当天使用“多架自杀式无人机”对以色列南部海滨城市埃拉特发动了袭击。以色列军方当天发表声明说，以战机在红海附近击落了“有敌意的空中目标”。埃及安全部门消息人士说，一架“疑似无人机”当天下午在埃及南西奈省红海海滨城市宰海卜上空被击落。

另据埃及外交部26日发布的消息，埃及外长舒凯里当天在首都开罗与到访的约旦副首相兼外交大臣萨法迪举行会谈，双方讨论了加沙地带局势和红海航行安全等问题。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。胡塞武装表示，由以色列公司拥有或运营的，或者悬挂以色列国旗的所有船只都将是该组织的“合法打击目标”。（参与记者：董修竹）

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