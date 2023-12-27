新华社墨西哥城12月26日电（国际观察）全球七大地区2023回眸|拉美：反对干涉推进联合自强

新华社记者赵凯 席玥

巴西总统卢拉开启第三个任期，阿根廷等国经历总统选举，移民问题严重困扰多国，中拉关系在元首外交引领下快速发展……2023年，拉美大事接二连三。其中，拉美和加勒比国家共同体（拉共体）第七届峰会和南美国家领导人会议相继召开，拉美国家加快了推动区域一体化、反对外部霸权干涉的有力步伐。

联合自强迎挑战

随着世界多极化不断推进，拉美国家越来越不愿被西方国家特别是美国霸权所左右。进一步团结域内国家，推动区域经济一体化，寻求更公平贸易、更独立自主的发展道路成为拉美国家共识。

今年1月，拉共体第七届峰会通过《布宜诺斯艾利斯宣言》，发出加强地区团结、推进区域一体化、反对外来干涉的响亮声音。5月，南美国家领导人会议签署《巴西利亚共识》，决定推动加强区域合作，重启中断了多年的区域一体化进程。

作为一位地区大国领导人和拉美左翼回潮的代表人物，卢拉多次提出加强区域一体化倡议，得到拉美多国呼应。巴西政府今年先后宣布重返拉共体和南美洲国家联盟，卢拉5月在拉共体峰会上呼吁复苏南美洲国家联盟，创立南美洲共同货币，摆脱对美元的依赖。

这一年，阿根廷、厄瓜多尔、巴拉圭、危地马拉等国举行总统选举，墨西哥、委内瑞拉、乌拉圭、萨尔瓦多、巴拿马等国2024年也将迎来大选。经济和民生问题对大选结果产生重要影响，也成为这些国家执政者面临的重要挑战。

在阿根廷总统选举中，极右翼选举联盟候选人米莱当选并于12月10日正式就职。近年来，阿根廷深陷严重债务和金融危机，经历经济衰退和恶性通货膨胀。米莱在竞选期间誓言以削减政府开支、开展经济改革等方式重振经济。未来阿根廷新政府能否兑现承诺，稳定国内局势，备受民众关注。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会报告预测，2023年拉美和加勒比地区经济将增长1.7%。受外部环境的负面影响，这一地区经济或将持续低迷，并导致就业增长放缓，贫困情况难有进一步改善。

反对干涉呼声渐强

2023年，移民问题仍是拉美多国面临的主要社会问题之一。今年5月，美国2020年推行的非法移民快速驱逐令“第42条”到期前后，美墨边境再现移民潮。9月27日，哥斯达黎加因入境移民人数激增宣布进入紧急状态。10月以来，墨西哥和中美洲国家又现新一轮移民危机，美国向墨西哥施压，要求其加强边境管制力度。

一年间，美国多次改变其移民政策，却在这一问题上撇清自身责任指责拉美国家管控不力，这种单边做法遭到拉美多国反对。墨西哥总统洛佩斯表示，美方需不断调整自身战略，学会尊重他国。他还批评美国民主、共和两党当前涉及拉美移民和打击毒品等议题的态度，多是以总统选举竞选宣传为目的。

10月22日，墨西哥、委内瑞拉、古巴、洪都拉斯、哥伦比亚等国领导人在墨南部城市帕伦克就移民问题达成一致，要求美国停止对地区国家实施“单边强制措施”，同时敦促美解除对古巴和委内瑞拉的制裁。

美国试图借毒品问题干涉墨西哥内政、继续把古巴列入“支持恐怖主义国家”名单等行径，使拉美国家进一步认清美国霸权面目。拉美国家抵制霸权的反抗意志日渐增强，独立自主意识愈加强烈，团结自强呼声日益高涨。

中拉关系快速发展

中国与拉美国家的“朋友圈”不断扩大，中拉友好合作之路越走越宽广。今年3月，洪都拉斯同中国建交。洪都拉斯总统卡斯特罗6月对中国进行国事访问，开启了中洪关系新篇章。

今年，巴西总统卢拉、委内瑞拉总统马杜罗、哥伦比亚总统佩特罗、乌拉圭总统拉卡列、巴巴多斯总理莫特利等拉美多国领导人对中国进行了国事访问。10月，智利总统博里奇和时任阿根廷总统费尔南德斯赴华参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。11月，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议期间，习近平主席同与会的墨西哥总统洛佩斯和秘鲁总统博鲁阿尔特举行双边会见。

中拉高层密切互动，中拉关系捷报频传。中国与委内瑞拉建立了全天候战略伙伴关系，与尼加拉瓜正式建立战略伙伴关系。洪都拉斯加入“一带一路”“朋友圈”。厄瓜多尔、尼加拉瓜先后同中国签署了自由贸易协定。

截至目前，已有22个拉美国家与中国签署共建“一带一路”合作文件。中国已与智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜5个拉美国家签署自由贸易协定。

在世界处于百年未有之大变局背景下，拉美国家不断同中国深化合作，期待中拉合作成为助推拉美国家和地区发展振兴的动力。卢拉表示，中国是当今世界政治、经贸、科技等各领域不可或缺的重要力量，为促进世界和平与发展发挥着至关重要的作用。（参与记者：闫亮 廖思维 孟宜霏）

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