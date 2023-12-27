新华社北京12月26日电 题：为你护航——写在中国海军赴亚丁湾、索马里海域护航15周年之际

黎云、莫小亮、孙飞

“我是中国海军护航编队，如需帮助，请在16频道呼叫我。”这条以汉英两种语言播发的通告，已经在亚丁湾、索马里海域回响了15年。

中国海军第23批护航编队舰艇进行航行补给（2016年4月25日摄）。新华社发（钱宏摄）

2008年12月26日，中国海军首次派出护航编队赴亚丁湾、索马里海域。15年来，中国海军已连续派出45批护航编队、150余艘次舰艇、3.5万余名官兵执行护航任务，累计安全护送包括12艘世界粮食计划署船舶在内的1600余批7200余艘中外船舶。

索科特拉岛以北和曼德海峡南口，是中国海军护航舰艇与被护船舶的会合点，中间相距数百海里。多年来，中国海军护航编队主要在这两点间连续航行、昼夜往返，为中外船舶护航。

中国海军第26批护航编队航行通过苏伊士运河（2017年9月2日摄）。新华社发（林健摄）

第44批护航任务，是荆州舰舰长马良参加的第五次护航任务。2009年他第一次执行护航任务时，亚丁湾上的海盗几乎每月都会出现几次。如今，亚丁湾上往来商船依旧繁忙，但海盗越来越少见。

这些年，海盗活动海域、目标对象、袭击方式不断变化，海军护航编队不断改进创新护航组织指挥模式。

护航区域不断拓展。每批编队都会根据海区气象特点和海盗活动形势，将护航区域延伸数百甚至上千海里，以确保被护船舶安全。

中国海军第35批护航编队开展反海盗针对性训练（2020年5月2日摄）。新华社发（姜霞摄）

2009年6月，第2批护航编队黄山舰首次护送船舶进入曼德海峡，并成功驱离海盗船只袭扰。

2017年5月，第26批护航编队扬州舰派出特战队员，为我国海洋科考船“向阳红10”号赴西北印度洋海区开展海洋科学考察提供随船护卫。

中国海军第40批护航编队岳阳舰特战队员在护航途中观察警戒（2022年4月2日摄）。新华社发（唐文摄）

护航模式不断创新。从伴随护航、接力护航、区域护航、延伸护航，到舰艇拦截外逼、小艇查证驱离、直升机临空威慑、特战队员武力营救等，再到舰、艇、机一体化协同，针对兵力运用不同特点，灵活创新方法，优化兵力使用效率。

亚丁湾、索马里海域护航任务成为人民海军成立以来，在海外维护国家战略利益、履行大国责任义务，常态部署时间最长、运用兵力最多、活动范围最广的重大军事实践。

翻阅这些年的护航志可以发现，护航编队的任务是多元的，除护航外，还与外国海军常态开展联演、互派军官驻舰观察，与数十个国家护航舰艇开展联合护航、反海盗、国际人道主义救援演练。

被护船只、中国籍远洋渔船“海欣29”号挂起“祖国万岁”“人民海军万岁”等字样的横幅（2022年6月4日摄）。新华社发（杨捷摄）

自第3批护航编队与俄罗斯海军开展“和平蓝盾-2009”联演以来，中国海军以护航为契机，逐步建立结合护航组织舰艇友好访问、参加中外联演的新机制，积极与外军交流合作。

很多舰艇参加护航、访问、联演都不止一次。护航打开了一扇窗，为世界展示了中国海军是一支和平力量。

2011年春，第7批护航编队徐州舰圆满完成为撤离我在利比亚人员船舶护航任务。这是中国军舰首次参与人道主义危机中撤离平民行动。

被护船舶悬挂起“感谢祖国海军护航”的横幅，向中国海军第42批护航编队挥手致意（2022年11月5日摄）。新华社发（马玉彬摄）

2015年春，也门内战爆发，第19批护航编队紧急赶赴也门，分5批将683名中国同胞和15个国家的279名外国公民安全撤离。

2023年4月，第43批护航编队南宁舰、微山湖舰紧急赴苏丹撤侨。第2批撤离人员除272名中国公民外，还包括221名巴基斯坦、巴西等国人员。

15年来，无论舰船、人员、模式如何变，中国海军维护地区安全稳定的初心从未改变。不少外国商船甚至从“国际推荐走廊”驶来，申请加入中国海军伴随护航的队伍，寻求保护。

中国海军第45批护航编队乌鲁木齐舰、东平湖舰为中国渔船护航（2023年10月20日摄）。新华社发（王远方摄）

随着海军装备体系高速发展，远洋补给舰数量大幅增加，性能也提升很多，伴随保障能力不断升级换代。如今，在科技与装备的加持下，战斗舰艇即便不靠岸，基本能实现“天天见绿、顿顿有菜”。

在亚丁湾、索马里海域护航，少有惊天动地的炮火，却常见惊心动魄的战斗。远洋护航，考验比航路更漫长。在帆樯林立的亚丁湾、索马里海域，5400多天搏风击浪，45批护航编队接力守护，高扬着五星红旗的中国海军护航编队，在深蓝航道上写下了闪光的“中国答卷”。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)