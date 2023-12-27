新华社巴格达12月26日电（记者段敏夫 李军）伊拉克总理新闻办公室26日发表声明，谴责美军当天袭击伊拉克境内武装组织设施，并称此次军事行动是明显的敌对行为。

声明说，此次军事行动导致1名伊拉克安全部队人员死亡，另有包括平民在内的18人受伤。声明说，这一军事行动不符合各方安全、稳定的共同利益，与美国所宣称的“加强美伊双边关系”的意愿背道而驰，并将使完成国际联盟撤离变得更加复杂。

一名不愿透露姓名的消息人士告诉新华社记者，美军于当日凌晨对伊民兵武装“人民动员组织”位于伊拉克巴比伦省和瓦西特省的军事设施实施袭击，导致人员伤亡。

美国国防部长奥斯汀发表声明说，美军26日对伊拉克境内3处设施进行了精准打击。这次行动是对伊朗支持的武装组织近期针对伊拉克和叙利亚境内美方人员一系列袭击的回应。

25日，伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”使用无人机袭击了位于伊拉克库尔德自治区（库区）埃尔比勒机场附近的一处驻有国际联盟军事顾问的军事基地，袭击导致人员受伤，机场进出港航班受到影响。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)