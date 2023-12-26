新华社北京12月26日电 题：对待虚假信息必须“就地消毒”

新华社记者高文成

在全球聚焦巴以冲突的当下，把中国海军、以色列货船、红海附近的曼德海峡组合在一起，编造出“中国军舰对遇袭以色列货船的呼救视而不见”的剧情，加上“美联社”作为“信源”，再配上一张中国军舰图片，一条流量达数百万的帖文就在社交平台“X”上生成了。然而，这位粉丝达十多万、名为Megatron的“大V”很快被打假：这是一条彻头彻尾的假消息。

中国海军权威人士告诉新华社记者，此为“虚假信息，恶意炒作”。帖文下也很快被其他用户辟谣：这则新闻从没有被美联社报道过，帖文配图也不是在红海，而是2016年拍摄于柬埔寨。与这则假新闻所传达的信息恰恰相反的事实是，15年前的今天，中国海军首批护航编队起航赴亚丁湾、索马里海域，开始远洋护航。15年间，中国海军累计派出45批编队、150余艘舰艇、数万名官兵，完成1600多批护航任务，解救、接护各类船舶近百艘，展现大国担当，广受国际认可。

这位社交媒体“大V”出现在假新闻满天飞的西方舆论场并不稀奇。新冠疫情期间，美国流行起“打疫苗会将魔鬼打进身体”的谣言，鼓动民众不打疫苗不戴口罩，甚至还有“5G传播病毒”的阴谋论，导致信号塔遭蓄意破坏，让公共卫生专家哭笑不得。

长期以来，西方舆论擅长用虚假信息攻击、抹黑他国，近年来一些西方势力更是患上了“逢中必反症”，造谣抹黑中国成为他们吸引眼球、获取利益的重要途径。一些西方“大V”针对中国人权状况、新冠病毒起源等问题炮制大量谣言，“中国起重机执行间谍任务”“中国产口罩暗藏5G天线”等荒诞不经的谎言不时搅扰舆论场，一些政客和媒体也参与其中，企图误导国际舆论。

或为获取点击量，或为谋取商业利益，或出于意识形态偏见，这些假新闻和虚假信息给社会带来了巨大危害。假新闻导致公众难以分辨真实与虚假，有的制造对立情绪，有的引发社会混乱。制造虚假信息也常常成为一些政治势力用来激化矛盾、煽动仇恨的手段，加剧社会乃至国与国之间的紧张局势。

言论自由不是“造假自由”。面对社交媒体上假新闻泛滥，确保信息真实成为维护公共利益的当务之急。世界多国专门立法，整治假新闻和虚假信息。社交媒体平台应当加大监管力度，确保信息真实性，对胡言乱语的“大V”们强加约束。权威媒体和机构应坚守新闻职业道德，加强信息核查，为舆论场供给真实信息，对虚假信息进行“消毒”。公众应当保持理性，加强信息辨识。各方应共同努力，推动构建一个更为真实可信的舆论氛围和信息环境。

(责编：苏缨翔、张悦)