新华社雅加达12月26日电 特写：“最爱的交通方式”——雅万高铁发送旅客破百万

新华社记者汪奥娜 鲁努尔

随着年末假期即将到来，印度尼西亚首都雅加达的哈利姆车站越来越热闹，很多人来这儿乘坐雅万高铁去西爪哇省首府万隆度假或返乡。截至12月24日，作为中印尼共建“一带一路”合作的“金字招牌”，雅万高铁累计发送旅客突破100万人次。

30岁的阿纳斯塔夏赫·凯特林已多次乘坐雅万高铁。“高铁已成为我最爱的交通方式。”她说。

凯特林在雅加达工作，但家人都住在万隆，所以她每周末都回万隆。“自从高铁开通，我就改坐高铁回家了，速度非常快，替我省下了大量耗在路上的时间。”

雅万高铁是东南亚第一条高铁，设有哈利姆、卡拉旺、帕达拉朗、德卡鲁尔4座车站。凯特林从哈利姆站上车，半小时抵达帕达拉朗站，然后乘坐摩托出租车10分钟左右到家门口，比原来坐普速列车或汽车节省至少两小时。

从10月17日正式开通运营以来，雅万高铁的客流量就保持高位增长态势，为沿线民众提供了便捷又舒适的出行体验。

“省时省力的高铁特别适合我这种经常出差的人。”47岁的安迪·尤达·普拉塞蒂奥说。他是物流公司高管，时常需要去万隆开会。

“这是我2023年最后一次去万隆出差。每年这个时候公共交通总是很拥挤，出行令人头疼。但幸运的是，坐高铁就不存在这种问题，不仅运力有保障，而且就算座位都坐满了，车上也有足够空间让乘客们感到舒适。”普拉塞蒂奥说。

进入12月，印尼公共假期较为集中，负责运营雅万高铁的印尼中国高速铁路有限公司根据车票预售情况，及时调整优化列车运行图，增开动车组列车，开行列车对数有所增加，进一步提升运输能力。

让印尼民众选择高铁的，不仅是车厢内的舒适，还有车站内外越来越贴近切实需求的改造升级工作，包括加强旅客乘降组织，动态增加车站引导人员，与出租车、轻轨、普速铁路等交通方式有序衔接，增开快餐店、冷饮店和便民超市等，让旅客出行更加便捷。

23日一早，29岁的祖尔菲卡尔·穆罕默德·阿齐兹就带着家人在哈利姆站候车，准备坐高铁去万隆度假。早在公众免费试乘期间，阿齐兹就体验过高铁，这是他第二次乘车。

“车站宽敞且干净，看着像机场候机室，现在已经入驻了不少提供食品的商家，还有店面在装修，相信会越来越繁华。”阿齐兹说。

除方便快捷之外，他选择乘坐高铁还因为可以参与促销活动。自10月开始，印尼中国高速铁路有限公司推出了凭车票免费旅游的项目，拿着高铁票就可以直接进入西爪哇省一些著名旅游景区。

“帕达拉朗站有免费的接驳车服务，我们下高铁后，可以坐大巴直接去旅游景点，”阿齐兹说，“这高铁票买得太值了。”

印尼工商会中国委员会主席加里巴尔迪·托希尔表示，印尼民众乘坐高铁的热情非常高，来自中国的先进高铁技术，结合印尼友好的服务，让雅万高铁充满吸引力。高效可靠的高铁网络让中国城市间互联互通，希望印尼向中国看齐，以后也能有更多城市通高铁。

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