新华社耶路撒冷12月26日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方26日早晨发布战况通报称，以陆军、空军和海军继续作战，袭击了加沙地带“恐怖分子目标、恐怖组织和恐怖组织使用的军事场所”。25日，以色列南部地区遭到火箭弹袭击。

通报说，数十架以战机25日袭击了加沙地带南部100多个巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的军事目标，包括隧道竖井、基础设施以及该组织用来攻击以军的军事设施。在汗尤尼斯，以军战机炸死了多名哈马斯武装人员，摧毁了该组织存放武器的设施。

通报说，以军在加沙地带北部地区的军事行动仍在持续，消灭了试图在其坦克附近放置炸药的哈马斯武装人员。此外，以军士兵搜查了一处哈马斯军事指挥中心，缴获武器、炸药和弹药以及情报文件等。

25日，与加沙地带接壤的以色列南部地区多次遭到加沙武装组织火箭弹袭击。以军当天还对黎巴嫩南部目标进行空袭和炮击，以报复当天以北部地区遭到黎巴嫩火箭弹袭击。

据加沙地带卫生部25日消息，过去24小时内，以军在加沙地带多个地区制造了25起“屠杀”事件，造成250人死亡。

截至发稿时，以军在加沙地带的军事行动仍在持续。加沙地带卫生部25日表示，截至目前，本轮巴以冲突共造成2万名巴勒斯坦人死亡、5.4万人受伤。以色列方面称，以方共有1300多人在本轮冲突中死亡。

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