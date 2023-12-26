韩国文化体育观光部长官柳仁村12月21日晚在庆尚南道密阳市观看密阳阿里郎演出并与演员合影。韩国文化体育观光部供图

人民网首尔12月26日电 （记者马菲）为宣传韩国地方文化资源、振兴地方旅游，韩国文化体育观光部近日启动“地域文化魅力百选”地区访问活动。

“地域文化魅力百选”地区访问活动的首站为庆尚南道密阳市和统营市。韩国文化体育观光部长官柳仁村、韩国庆尚南道相关人士、青年文化艺术家、专家、媒体及普通民众共50余人于21日至22日访问密阳市和统营市。

为发掘、培养和宣传地区文化资源，韩国文化体育观光部今年10月启动“地域文化魅力百选”项目，选定全国100个具有地区代表性的文化名胜、文化遗产和名人，向国内外进行宣传推广。

柳仁村表示，“在密阳可以欣赏密阳阿里郎，在统营可以享受古典音乐。每个地区都有自己独特和有魅力的文化资源。这些地区特色文化资源不仅让当地居民更加热爱自己的家乡，也是当地吸引国内外游客的魅力所在。”

庆尚南道相关负责人表示，希望以此次“地域文化魅力百选”地区访问活动为契机，进一步宣传当地的多种旅游资源和文化活动。

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