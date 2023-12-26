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中方对美国1家机构和2名个人采取反制措施

2023年12月26日17:21 | 来源：中国新闻网
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中新网北京12月26日电(记者 李京泽 邢翀)中国外交部发言人毛宁26日主持例行记者会。

外交部发言人毛宁。 薛伟 摄

外交部发言人毛宁。 薛伟 摄

有记者提问：近日，美方发布涉疆年度人权报告，对2名中国官员和3家中国企业实施制裁。中方表示将采取坚决反制措施，发言人能否介绍中方的具体反制措施？

毛宁：美方再次炮制散布涉疆虚假叙事，以所谓新疆人权问题为借口对中方官员和企业实施非法制裁，严重干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重抹黑中方形象，严重损害中方有关官员和企业的合法权益。中方对此坚决反对、予以强烈谴责，已向美方提出严正交涉。

根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方将对长期搜集涉疆敏感信息、为美方涉疆非法制裁提供“依据”的美国情报数据公司卡隆(Kharon)等1家机构；对卡隆公司调查主任许勐(Edmund Xu)、前美高等国防研究中心研究员尼科尔·莫格雷特(Nicole Morgret)等2人采取反制措施，禁止上述2人入境中国(包括内地和香港、澳门特区)，冻结上述公司和个人在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

我们再次敦促美方停止对中国的污蔑抹黑，撤销对中方官员和企业的非法单边制裁，停止实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”等错误法案。如果美方一意孤行，中方必将奉陪到底。(完)

(责编：袁勃、赵欣悦)

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