人民网迪拜12月25日电（记者任皓宇）阿联酋中华工商总会成立庆典近日在迪拜举行。

中国驻阿联酋大使张益明，阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪，第十四届全国政协常委、香港中华总商会会长蔡冠深，第十三届全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会会长韩方明，中国驻迪拜总领事李旭航，阿联酋中华工商总会首任会长唐振刚共同为阿联酋中华工商总会揭牌。阿联酋中华工商总会供图

阿联酋中华工商总会（简称阿中总）是在阿联酋注册的具有独立法人资格的社团，由多家在阿侨团共同发起成立，旨在促进中阿经贸合作、推动中阿文化交流、积极履行社会责任、提升华商在阿影响力、充当中阿工商业桥梁和纽带，为中阿两国在经贸和人文领域的深度交流、紧密合作和共赢发展作出积极贡献。

中国驻阿联酋大使张益明致辞。阿联酋中华工商总会供图

中国驻阿联酋大使张益明表示，希望阿联酋中华工商总会和阿侨界在促团结、谋发展、扩影响上取得新的发展，更好服务“一带一路”、“粤港澳大湾区”建设，争取早日成功申办世界华商大会，为推动阿侨界提质升级、促进中阿经贸合作和两国关系水平贡献力量。

阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪致辞。阿联酋中华工商总会供图

阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪表示，阿方珍视与中国的关系，双方经贸领域发展潜力巨大，中国已连续多年成为阿联酋的第一大贸易伙伴，阿联酋则是中国在阿拉伯地区第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资目的地。近年来，阿联酋的再出口业务取得显著增长，阿已成为中国商品进入中东和非洲市场的主要贸易门户。希望阿联酋中华工商总会未来在推动阿中贸易和工业项目落地等方面发挥积极作用。

第十四届全国政协常委、香港中华总商会会长蔡冠深致辞。阿联酋中华工商总会供图

第十四届全国政协常委、香港中华总商会会长蔡冠深代表世界华商大会召集人兼秘书处作为主礼嘉宾致辞。他表示，阿联酋华侨华人经过三十多年的努力，在迪拜已具有一定实力和社会根基，阿中总的成立除了凝聚及团结当地的华侨华人外，也将拉近阿联酋和世界各地华商的关系，积极发挥联通世界华商的桥梁作用。

阿联酋中华工商总会会长唐振刚表示，阿中总将为旅阿华侨打造一个更加团结一致、高效务实的平台，在推动“一带一路”倡议的同时，实现更多合作机会。希望旅阿侨胞们携起手来，共同努力，为阿联酋和中国之间的交流合作作出更大的贡献。

庆典合影。阿联酋中华工商总会供图

本次活动共有来自中阿各界代表近400人出席，来自全球100多个国家和地区的政府机构、社团组织等发来400余封的贺电、贺函及贺信。

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