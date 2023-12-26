日本电影《GOLD BOY》导演金子修介（右二）、总策划许晔（右一）和总制片白金（左一）接受人民网采访。人民网 许可摄

人民网东京12月26日电（许可）由紫金陈小说《坏小孩》及电视剧《隐秘的角落》改编的日本电影《GOLD BOY》（译名：黄金少年）2023年下半年在第36届东京国际电影节举行了全球首映。除了日本知名演员冈田将生与羽村仁成、星乃安娜和前出燿志3名小演员在影片中互飙演技外，还有黑木华、江口洋介、松井玲奈、北村一辉等实力派演员加盟。《隐秘的角落》落地日本，将产生怎样奇妙的化学反应呢？近日，人民网采访了电影《GOLD BOY》的主创人员——导演金子修介、总策划许晔和总制片白金，揭晓日影版的亮点以及中国IP进军日本市场的优势所在。

在总制片白金看来，选择翻拍《坏小孩》既是偶然，其中又带有必然性。2020年，TEAMJOY株式会社在日本发行《罗小黑战记》，累计票房达5.6亿日元，创下了中国动画片在海外发行的最高记录。试水成功后，该公司陆续发行了《白蛇·缘起》《新神榜：哪吒重生》《唐人街探案2》等中国影片，均取得亮眼的成绩。作为TEAMJOY株式会社的CEO，白金表示自己一直在探索中国文化向海外传播的路径，“学习贯彻二十大精神，用当地人容易接受的方式讲好中国故事。”因此，在引进中国优秀作品的同时，他们也做了一些本土化的尝试，电影《GOLD BOY》正是其中的代表。

“原著是基于现实主义的再创作，案件的背后隐藏的是网络发达背景下两代人沟通不畅的问题，这一点是不分国界的，也是我们的落脚点。”白金指出，日本作为本格推理流派的发源地，拥有良好的市场基础，以中国的推理IP切入，更容易被日本观众所接受。

作为翻拍作品，电影《GOLD BOY》与电视剧版《隐秘的角落》的不同之处备受关注。对此，白金表示，电视剧版对原著内容的处理极具中国特色，如将故事背景选定在一个小城，有贫富差距的基本设定等。而日影版更注重东升和朝阳两个天才相互之间斗智斗勇的故事，并对此进行了更加泛娱乐化的深加工。“之所以叫黄金少年，是我们认为天才少年既是闪闪发光的，同时也存在一些不足之处，所以片名其实蕴含着一种讽刺的意味。”

不同于电视剧版平静中凸显压抑的氛围，日影版结合日本的创作语境，凭借日式的外向型表演模式，增加了影片的戏剧张力。白金以日本的煎饺为例，“煎饺是将中国的水饺进行再加工，我认为日影版就像是日式煎饺，不能以吃水饺的心态来品尝，煎饺也有它的独特之处。”

电影总策划许晔对此次与制作团队的合作给予了高度评价:“从演员、摄像、导演到片场的其他工作人员，大家都十分投入，创作热情高涨，令我们非常感动。”中国片场往往侧重于临场发挥，而日本片场则追求按照计划推进。白金认为，《GOLD BOY》剧组在拍摄过程中将两种工作态度相结合，并达到了平衡，碰撞出了许多创作火花。

白金指出，中国IP进军日本市场拥有先天优势。中日两国文化相通，交流互鉴历史悠久。“观众可能很难分清欧洲影视作品中的公爵和伯爵，但却很容易接受《大奥》或《甄嬛传》的故事，这源于两国文化基因相近。”此外，伴随着网络的日益发达以及两国相互引进优秀作品的增加，越来越多的日本年轻人接触到《原神》《非人哉》《请吃红小豆吧！》等中国优秀的游戏和动画，《奥特曼》《名侦探柯南》等经典动漫也在中国家喻户晓，中日文化层面的频繁交流推动中国IP在日本的接受度日益提高。

此次翻拍现实主义悬疑题材，对于曾执导《死亡笔记》、怪兽系列电影的导演金子修介而言也是一个很大的挑战。金子修介坦言，这是他从业四十余年来从未接触过的世界，希望能向观众传递自己想表达的内容。他表示，两国的社会背景、人际关系与家庭状况有很大的不同，特别是近年来中国经济发展迅速，竞争激烈，在此背景下创作的作品将对日本社会产生不小的冲击。据金子修介透露，日影版还将重现电视剧版没有涉及的原著内容，期待观众观影后对原著有更深刻的理解。

导演金子修介的父亲金子德好是日本反战社会活动家，曾作为日本访华代表团团长前往中国，回国后对中国评价极高，称“路不拾遗”。继承了父亲反战和平基因的金子修介，期待今后有更多与中国合作的机会。总制片白金则表示，作为爱奇艺在日本的总代理，今后计划将更多优秀的中国影视作品介绍到日本，传递原滋原味的中国故事。

据悉，电影《GOLD BOY》将于2024年春季在日本上映。

(责编：贾文婷、常红)