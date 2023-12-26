新华社东京12月26日电（国际观察）日本安保政策走在危险路上

新华社记者郭丹

日本政府日前在内阁会议上通过2024财年政府预算草案，其中防卫预算连续第12年增长。此外，日本政府还在未经国会讨论的情况下修改了《防卫装备转移三原则》及其实施方针，打开了日本对外出口弹道导弹等武器的大门。

分析人士认为，无论是防卫预算连年上涨，还是解禁有杀伤力武器的出口，都已超出日本自身防卫需要，是违背日本和平宪法的危险举动，将加剧地区不安，引发国际社会担忧。

防卫预算连年激增

2024财年是日本新“安保三文件”实施后的第二个财年。在22日通过的日本2024财年政府预算草案中，防卫预算为7.9496万亿日元（1日元约合0.05元人民币），较2023财年增加16.5%，创历史新高。

日本《朝日新闻》23日发表评论说：“如此大规模的预算，已经完全超出了自身需求，处于膨胀状态。政府已然将是否有稳定的财政支撑放在了脑后，一味强调要打造超出自身能力的防卫力量，这种做法可持续吗？”

为支撑大规模的防卫费，日本政府此前曾试图以“防卫增税”的方式提供，但遭到民众广泛反对，因而被迫宣布延期实施。分析人士指出，靠发行国债来补充防卫费可能成为日本政府的选择。

据日本广播协会报道，日本2024财年预算案达112万亿日元，用于偿还国债及利息的国债费高达约27万亿日元，这意味着所有支出的约四分之一将用于偿还现有债务。有分析说，日本政府正在寅吃卯粮。而高额的防卫费必将挤占更多民生相关的财政支出，对日本国民生活产生负面影响。

日本山口大学名誉教授纐缬厚表示，如此大规模的防卫预算，只能说日本已经完全否认了和平宪法所追求的“非武装”和“中立”，军国主义已经替代和平主义被摆在了首位，这种做法只能加剧亚洲国家对日本的不信任感和警戒心。

解禁杀伤性武器出口

22日，日本政府召开临时阁僚会议及国家安全保障会议，修改了《防卫装备转移三原则》及其实施方针。此次政策修改的重点是允许日本将其生产并组装的成品武器出口到给予日本“生产许可”的授权国，而且只要事先征得日方同意，这些成品武器还可经授权国出口到其他第三国，但当前被认为正在进行战斗的国家除外。

另据日本共同社报道，如此涉及国家安保政策的重大修改一直是秘密进行的。

《朝日新闻》24日发表社论指出，岸田政府打开了日本对外出口杀伤性成品武器的大门。“在没有经过国民讨论的情况下，就这么被任意地改变了。这种‘密室’会议做出的决定，不可能得到广泛的国民的认同！”

《防卫装备转移三原则》修改当天，日本政府就决定向美国出口在日本生产的陆基拦截导弹“爱国者-3”。虽然日本政府强调未经日本同意，授权国不能将日本生产制造的武器出口到正在进行战斗的第三国，但无论专家还是媒体都对日本卷入国际争端表示严重担忧。

日本学习院大学宪法学教授青井未帆说，日本和平宪法主张的是和平主义，不助长国际纷争，但此次修改违背了宪法精神。

日本流通经济大学专门研究安保政策的教授植村秀树表示，此次重大修改的直接后果，就是让日本企业沦为支持美国防卫政策的兵工厂。

步步松绑安保限制

二战结束以来，日本右翼从未放弃“政治大国梦”和“军事大国梦”，但日本和平宪法第九条中有关“放弃战争、放弃行使武力、不保有陆海空及其他战力”的条款，给日本戴上了“专守防卫”的“紧箍咒”，成为日本右翼“圆梦”的障碍。

然而，日本近些年来一再突破原有限制。安倍政府修改“武器出口三原则”，解禁集体自卫权，通过多个安保相关法案，创设太空部队和网络部队，在较大程度上弱化了日本和平宪法对军事活动的限制。岸田政府自去年年底以来先后打破多项禁忌，实际架空了和平宪法，实现了军事松绑。

分析人士指出，日本这些“新军国主义”动向不仅让日本民众陷入不安，更将给地区和平带来不稳定因素，加剧亚洲国家乃至国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。

纐缬厚表示，当下的日本，大额增加防卫费，大幅扩大武器生产与出口，不断强化日美军事同盟……一系列动作说明，日本正走在危险的道路上。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)