新华社万象12月26日电 通讯：“感谢中老铁路让我妈妈能够平安回国治疗”——中老铁路成为重要绿色生命通道

新华社记者马淮钊 赵旭

“乘上中老铁路我们就放心了，非常感谢中老铁路让我妈妈能够平安回国治疗！”24日，重庆籍旅客江淼陪同因车祸受伤的妈妈从老挝万象上车，乘坐中老铁路顺利回国。这背后是一场多方参与发力的千里跨国转运行动。

江淼回忆说，11月26日母亲在泰国清迈旅游时遭遇车祸导致脑内出血，并在当地做了开颅手术。由于当地医疗条件有限，加之语言不通，江淼决定把母亲送回国内治疗。但是母亲身体状况不允许乘坐飞机，如何通过陆路将母亲安全运送回国成为一个大难题。于是江淼向中国驻清迈总领事馆寻求帮助。

清迈总领事馆随即向中国驻老挝大使馆通报相关情况。“了解情况后，我们和清迈总领事馆及家属积极沟通，确定了转运方案。”中国驻老挝大使馆领事程琳介绍，综合考虑伤者身体状况和路面条件，从万象市1号友谊大桥国际口岸入境老挝后再乘坐中老铁路返回中国是较为稳妥的方案。

确定方案后，中国驻老挝大使馆积极协调领事志愿协助单位万象华助中心、老中铁路有限公司和中国人民解放军援老挝人民军103医院医疗专家组参与转运保障工作，一场千里跨国转运行动就此展开。

12月21日，万象华助中心救护车出发前往泰国清迈，并于22日一早启程将伤者运送回万象。当晚，在中国医疗专家组陪同下，伤者入境老挝后立即被送往老挝人民军103医院进行病情评估和对症诊治。

“接到伤者后，我们第一时间将伤者送进ICU，并和医院的老挝医生制定复查计划，当晚就拿到复查结果。”中国援老医疗专家组成员神经外科贺亚龙教授介绍，通过检查结果，医生对该名伤者进行了补液、营养支持等对症治疗措施，并做好了下一步转运预案。

24日一早，伤者由万象华助中心救护车护送至中老铁路万象站，搭乘D888次国际旅客列车前往中国昆明。程琳和中国援老医疗专家组随车陪同护送至磨丁站，中老铁路参建单位中铁二局也向伤者送去牛奶水果等慰问品。

“通过一系列治疗，伤者病情有所改善，精神状态也不错。”中国援老医疗专家组成员马榕祯护士说，专家组还准备了氧气袋、急救包等医疗物资，为伤者安全到站提供最大保障。

在多方共同努力下，伤者最终平安转运回国接受进一步治疗。“中国医疗队始终坚持‘不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆’的中国医疗队精神，不仅努力提高老挝医疗水平，也是在老中国公民的坚强医疗后盾。”中国援老医疗专家组组长王福利表示。

在此次跨国转运重症伤者行动中，中老铁路发挥着不可替代的运输保障作用。据老中铁路有限公司介绍，此次老中铁路有限公司在票务、沿线各车站沟通交接、通关程序简化等各环节全力做好保障协调工作，开辟了一条安全高效的绿色生命通道。

中国驻老挝大使馆统计数据显示，自今年4月以来，共有18名危重病人通过中老铁路这条国际生命通道得以转运回国治疗。

老中铁路有限公司总经理刘宏表示：“今后我们将一如既往地发扬‘以爱心服务旅客’的理念，健全完善对‘老弱病残幼’等特殊人员的服务工作机制，加强与驻老挝大使馆、沿线医院、伤病人及其家属等多方沟通协调，为安全、便捷、高效转运伤病员提供人性化、高质量的服务。”

(责编：刘叶婷、徐祥丽)