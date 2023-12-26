新华社雅加达12月26日电 专访：雅万高铁开通运营加深中印尼人民友谊——访印尼工商会中国委员会主席加里巴尔迪·托希尔

新华社记者余谦梁 郑世波

“雅万高铁开通运营加深了印度尼西亚和中国人民之间的友谊，对提升两国关系产生积极影响。”印尼工商会中国委员会主席加里巴尔迪·托希尔日前在雅加达接受新华社记者专访时说。

雅万高铁是印尼乃至东南亚的第一条高铁，最高设计时速为350公里，连接雅加达和西爪哇省首府、旅游名城万隆。这是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地项目，让雅加达和万隆两城间的通行时间由原来的3个多小时缩短至40多分钟。

加里巴尔迪表示，雅万高铁在印尼受到欢迎。正式开通运营两个多月以来，印尼民众乘坐雅万高铁出行的热情高涨。他说，中国先进的高铁技术搭配印尼乘务员友好热情的服务，让雅万高铁在印尼成为颇具吸引力的公共交通方式。

加里巴尔迪告诉记者，高铁运量大，稳定、高效、低碳，中国的城市通过高铁构建起可靠便捷的互联互通网络，印尼应该向中国学习，修建更多高铁。

“雅万高铁为印尼带来先进的中国高铁技术，加强了雅加达和万隆之间的联系，在推动印尼区域经济发展方面具有重要意义。我希望未来雅万高铁能够进一步延长到泗水；印尼苏门答腊岛和加里曼丹岛也可以探讨修建高铁的可能性，以提升整个印尼的交通运输和经济发展水平。”他说。

印尼工商会是印尼企业和政府间沟通的重要桥梁，其下属的中国委员会在促进中印尼经贸合作等方面发挥了重要作用。

加里巴尔迪告诉记者，他1993年首次访华，30年来到访过中国许多城市。“我很庆幸能亲眼目睹中国的发展成就，中国的发展非常快……我对中国这30年来的巨大变化感到惊讶。我每次去中国都能获得不一样的体验。很多城市给我留下难忘印象，每个城市都有值得印尼学习的地方。”

他说，中国是印尼重要的投资来源地。“中国对印尼的投资给印尼创造了就业机会，带来社会和民生价值，为印尼社会发展作出了重要贡献。”

加里巴尔迪表示，印尼和中国在矿业、可再生能源、农业、渔业、科技、旅游业等领域合作前景广阔，欢迎更多中国企业来印尼投资兴业，期待印尼与中国继续深化合作。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)