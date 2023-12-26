人民网雅加达12月25日电 （记者曹师韵）截至12月24日，中印尼共建“一带一路”合作的“金字招牌”雅万高铁累计发送旅客突破100万人次，开通运营以来客流保持高位增长态势，为沿线民众提供了安全便捷、温馨舒适的出行体验。

12月23日，恰逢印尼公共假期日和周末重叠，位于雅加达的哈利姆车站客流激增。为了保障旅客高效舒适乘车，印尼中国高速铁路有限公司（KCIC）根据列车车票预售票情况，及时调整优化雅万高铁列车运行图，增开了8列动车组列车，开行列车对数增加到48列，较开通运营初期的14列增加34列，进一步增加了运输能力。

为确保雅万高铁安全有序运营，开通运营两个多月来，中印尼铁路部门认真贯彻落实中印尼两国元首会谈时达成的重要共识，携手合作推动雅万高铁高质量运营。根据旅客乘车情况，积极推广互联网售票服务，同时不断提升线下窗口购票效率，哈利姆车站双侧检票口同时开放检票，帕达拉朗站优化检票换乘通道，加强旅客乘降组织，动态增加车站引导人员，与出租车、轻轨、普速铁路等交通方式有序衔接，让旅客出行更加便捷。在哈利姆、帕达拉朗、德卡鲁尔车站增开快餐店、冷饮店和便民超市，动车组列车提供冷饮餐吧、咖啡小吃等多样化服务，配置无障碍设施，精准满足旅客需求。

随着印尼的雨季到来，中印尼运维联合体和建设承包商联合体团队高度关注雨季行车安全，加大线路动态检查频次，建设、运营、工务等部门积极做好路内外安全检查，采取技防+人防模式，强化雨天的线路检查和巡查力度，确保雅万高铁安全行车，切实管理好、运营好、维护好雅万高铁，确保了旅客安全有序出行。

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